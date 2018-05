​El Partit Popular Europeu condemna els comentaris «racistes» de Torra

El Partit Popular Europeu (PPE) ha rebutjat aquest dimarts l'elecció de Quim Torra com a nou president de la Generalitat. Ho ha fet a través del seu compte oficial de Twitter, on han titllat els polèmics comentaris del recentment investit president de la Generalitat, Quim Torra, de "racistes" i els han condemnat assegurant que "no hi ha lloc per la retòrica de l'odi a la UE"."Continuarem donant suport al govern espanyol per garantir l'estat de dret i el respecte a la Constitució a Catalunya", conclou en un missatge a Twitter el partit europeu on s'integra el PP de Mariano Rajoy o la CDU d'Angela Merkel, entre altres formacions conservadores d'arreu d'Europa.Dilluns, poc després de la sessió d'investidura, el Partit dels Socialistes Europeus (PES) va qüestionar Torra pel mateix motiu afirmant que els seus missatges -pels quals s'ha disculpat el de JxCat- són "racistes" i "absolutament repugnants" i generen "dubtes" sobre si ha de ser el 131è president de la Generalitat.

