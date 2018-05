Estrella Damm, nou Global Partner del FC Barcelona

Ramon Agenjo, Jorge Villavecchia, Josep Maria Bartomeu i Manel Arroyo, signant l'acord Foto: Estrella Damm

Estrella Damm i el FC Barcelona han anunciat la renovació de l’acord de patrocini de la marca amb el club per a les pròximes quatre temporades, donant continuïtat d’aquesta forma a la relació que els uneix des de fa més de 25 anys. L’acord s’ha oficialitzat a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm en un acte en el qual hi han participat Josep Maria Bartomeu, president del FC Barcelona; Jorge Villavecchia, director general de Damm; Manel Arroyo, vicepresident de l’Àrea de Màrqueting i Comunicació del Club, i Ramon Agenjo, patró-director de la Fundació Damm.El nou acord amplia la relació de la marca cervesera amb el Club, pel qual a partir de l’1 de juliol de 2018, Estrella Damm es convertirà en Global Partner del FC Barcelona. Així mateix, Estrella Damm mantindrà la seva condició de Cervesa Oficial del FC Barcelona, i també la seva presència de marca al Camp Nou i a les instal·lacions del Club.De la mateixa forma, Estrella Damm seguirà vinculada a la proposta gastronòmica del FC Barcelona, estant present per exemple a La Cerveseria o a l’espai gastronòmic Camp Nou Lounge, que se situa durant els estius a la primera graderia de Tribuna i ofereix una proposta combinada d’oci i gastronomia.Les dues parts continuaran generant accions que acostin el Club i la marca als seguidors culés. Entre les ja realitzades, Estrella Damm i el FC Barcelona van promoure al 2016 i al 2017 el concurs #IniestaPerUnDia; una activació a xarxes socials que permetia a 14 persones experimentar en primera persona un dia a la vida del capità blaugrana, Andrés Iniesta.Des dels seus orígens el 1876, Estrella Damm ha estat vinculada al món de l’esport, i ja fa molts anys que la marca acompanya al FC Barcelona en molts moments de la seva història. Les dues institucions centenàries han dut a terme nombroses accions conjuntes amb les quals s’han acostat a tots els seguidors culés, compartint amb ells tots les fites i els títols assolits pel Barça i pels seus jugadors any rere any.Entre aquestes accions destaca el ja habitual autobús de Campions d’Estrella Damm, que acompanya la rua del Barça i tots els seus jugadors cada vegada que l’equip es proclama campió d’algun títol com la Liga, la Champions o la Copa del Rei. Així mateix, la Festa del Gamper i el Trofeu al Millor Jugador del Partit són altres de les activitats que el FC Barcelona i Estrella Damm celebren conjuntament cada principi de temporada.Damm, a més, compta amb el seu propi equip de futbol base, el CF Damm, que a més d’haver consolidat el seu prestigi en la seva categoria, ha estat el bressol de grans jugadors que han arribat a formar part del primer equip del FC Barcelona.Jorge Villavecchia, director general de Damm: “Fa ja més de 25 anys que Estrella Damm està al costat del FC Barcelona. La renovació d’aquest acord no només posa de manifest el compromís amb el Club, sinó també el de Damm amb l’esport i la societat. A més, la projecció internacional del FC Barcelona sens dubte contribueix a la internacionalització de la companyia, un dels pilars del nostre pla estratègic. Estem segurs que aquesta nova etapa brindarà grans èxits pel Club, per a la marca i per als aficionats culés”.Manel Arroyo, vicepresident de l’Àrea de Màrqueting i Comunicació del FC Barcelona: “El FC Barcelona està encantat de signar aquesta renovació i millora de l’acord de patrocini amb Estrella Damm. Després de més de 25 anys en comú, ambdues parts continuem amb un vincle que es manté inalterable en el temps. A més de compartir valors, el Barça i Estrella Damm coincideixen en l’interès de la projecció internacional amb l’objectiu de potenciar-se com a marques globals. Des del Club estem convençuts que en aquesta nova etapa seguirem compartint fites inoblidables com hem fet fins ara.”

