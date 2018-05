El 4 de gener de l'any 2019 farà 15 anys que Cesk Freixes va fer el seu primer concert. Això convertirà farà que el proper sigui un any molt especial per al cantautor de Sant Pere de Riudebitlles, amb una efemèride acompanyada per l'enregistrament d'un nou disc, el setè de la seva trajectòria. Per fer-lo possible, el músic ha engegat una campanya de micromecenatge a través del portal Verkami

"Com que aquest proper 2019 serà un any molt especial per a mi, el nou disc també serà molt especial", explica. "De fet, és la proposta més ambiciosa de la meva trajectòria. Les cançons formen part d'una idea molt conceptual, que trenca amb algunes dinàmiques personals i s'acostarà a coses noves que no han aparegut mai en el meu mapa auditiu".De moment, Freixas ha confirmat que comptarà amb els arranjaments del guitarrista Victor Nin, les cançons que seran gravades als Medusa Estudio de Barcelona, i produït per Roger Rodés, productor d'artistes com Macaco. "Per a fer-ho encara més especial, estem treballant el disseny i el suport físic de manera integral i artesanal amb el Col·lectiu Bauma", per tornar a donar-li valor "a la vessant visual i física del disc, també com a objecte que acompanya les nostres vides".

