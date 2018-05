La CUP acusa Torra d'estar renunciant al dret a l'autodeterminació

Després de l'abstenció que ha permès la investidura de Quim Torra, la CUP deixa clar que no donarà treva. Després de la roda de premsa conjunta del nou president de la Generalitat amb Carles Puigdemont a Berlín, el diputat de la CUP Vidal Aragonès ha lamentat que es fixi com a "principal objectiu" de la legislatura el diàleg amb l'estat espanyol . "Aquesta és una renúncia que està fent el senyor Torra", ha etzibat tot afegint que la prioritat ha de ser l'"exercici" del dret a l'autodeterminació.Si bé durant el discurs d'investidura Torra va demanar a la CUP que es mantingués en alerta per advertir-lo si queia en la "temptació" de fer autonomisme, Vidal Aragonès ha advertit ja en el primer dia de Torra com a president que ja aixequen una "targeta vermella".El dirigent anticapitalista ha dit que no es tracta de situar la pilota a la teulada del govern espanyol sinó que sigui el poble de Catalunya qui "fixi les seves normes i el terreny de joc". Sobre la confecció del Govern, que serà anunciada els pròxima dies pel president Torra, Aragonès ha lamentat que s'estigui dissenyant un executiu "autonòmic i patriarcal", ja que la majoria de noms dels futurs consellers que s'han fet públics són homes. El diputat hi ha afegit el risc que el nou executiu emprengui polítiques de caire "neoliberal", motiu pel qual, ha dit, els "donaria igual" si la legislatura dura poc.La CUP demana concrecions a Torra per aclarir si gestionarà "una autonomia" o "construirà una República". Els anticapitalistes subratllen la importància de desenvolupar el procés constituent i que, més enllà de la participació ciutadana esmentada pel president, el Govern i les institucions "se'l facin seu" i el "facin efectiu". També exigeixen que es concreti la proposta de l'Assemblea d'Electes i que no se separi "la lluita nacional de la lluita social". En aquest sentit, ha reivindicat batallar contra la pobresa que afecta el 20% dels catalans, desenvolupar "normatives progressistes" i polítiques redistributives i que l'aigua, gas, electricitat i telecomunicacions segueixin estant en mans d'empreses "que només busquen el seu benefici i que fan boicot a un procés democràtic".Vidal Aragonès ha insistit que la repressió "ni va començar amb el 155 ni acabarà amb el 155"i ha recordat que amb la creació d'un Govern no suposarà que les finances de la Generalitat deixin d'estar intervingudes ni que es posi fi a la macrocausa contra el procés sobiranista del Suprem ni a l'actuació del Tribunal Constitucional.

