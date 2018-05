VÍDEO en DIRECTE Compareixença conjunta de Torra i Puigdemont des de Berlín

🎥 president @QuimTorraiPla a @maticatradio: "Vaig a Berlín a parlar amb el president @KRLS per coordinar l'estratègia que seguim a partir d'ara. Tenim tres vies d'acció: l'Espai Lliure d'Europa, les institucions catalanes i la ciutadania apoderada i mobilitzada"#TorraCR pic.twitter.com/6iNpmO2SGK — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 15 de maig de 2018

Quim Torra i Roger Torrent, després de la investidura Foto: Adrià Costa

Quim Torra, després de l'entrevista d'aquest matí a Catalunya Ràdio, s'ha desplaçat fins a Berlín per reunir-se amb Carles Puigdemont. És el primer acte des que va ser escollit, amb els vots favorables de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC i les quatre abstencions de la CUP, com a president de la Generalitat al Parlament. Amb Puigdemont, de qui ha reconegut la legitimitat des del primer moment del mandat -es va comprometre a investir-lo en el transcurs de la legislatura- hi ha abordat la formació del nou Govern i els primers passos que hauran de desplegar els futurs consellers.Aquí podeu seguir la compareixença en directe.Després de la trobada, cap a les 16.30, els dos dirigents oferiran una roda de premsa conjunta. Es preveu que, un cop sancionat el nomenament de Torra per part del rei Felip VI, es procedeixi a la presa de possessió i a la tria definitiva del Govern. Els dos presidents s'han trobat amb Txell Bonet, periodista i companya de Jordi Cuixart, màxim dirigent d'Òmnium Cultural i empresonat a Soto del Real. Torra es reunirà amb els presos polítics al llarg dels propers dies.El primer xoc del mandat s'albira proper, perquè la Moncloa vol organitzar la presa de possessió de Torra i el nou president ho rebutja perquè pretén que se n'encarregui la Generalitat . Segons el dirigent de JxCat, cal apostar per un acte "intimista" que reculli la "tristesa" que impliquen l'exili i la presó de la cúpula del procés. A banda, la intenció de Torra de nomenar consellers Josep Rull, Jordi Turull i Lluís Puig -malgrat ser a Estremera o a Brussel·les- podria allargar el 155, segons va alertar ahir Enric Millo Les paraules de Torra sobre els espanyols, exposades en sis tuits del 2012 però també en una sèrie d'articles publicats en premsa, segueixen estant a l'epicentre dels primers compassos del seu mandat. El president s'ha tornat a disculpar en l'entrevista a Catalunya Ràdio i ha indicat que "estima" el poble espanyol , al qual ha definit com a "germà". També ha aprofitat per citar Paco Candel com a referent, al costat de Francesc Macià i de Manuel Carrasco i Formiguera, entre d'altres.

