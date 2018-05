Torra, a Rajoy des de Berlín: «Marqui dia i hora per reunir-nos»

Quim Torra i Carles Puigdemont, reunits a Berlín Foto: Junts per Catalunya

"Sempre he reclamat diàleg al govern espanyol. Espero que el senyor Rajoy i la coalició del 155 acceptin aquesta oferta per iniciar les converses en el respecte mutu", destaca Puigdemont

Carles Puigdemont i Quim Torra, amb Txell Bonet Foto: Junts per Catalunya

🎥 president @QuimTorraiPla a @maticatradio: "Vaig a Berlín a parlar amb el president @KRLS per coordinar l'estratègia que seguim a partir d'ara. Tenim tres vies d'acció: l'Espai Lliure d'Europa, les institucions catalanes i la ciutadania apoderada i mobilitzada"#TorraCR pic.twitter.com/6iNpmO2SGK — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 15 de maig de 2018

El nou president de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamat aquest dimarts des de Berlín a Mariano Rajoy que posi dia, hora i lloc per una reunió un cop hagi pres possessió. Torra s'ha presentat com un president que "custodia" el càrrec de Carles Puigdemont, ha demanat acabar amb la intervenció de l'autonomia i de les finances catalanes i ha reivindicat la "diversitat" del país. Un missatge que arriba després de la polèmics pels seus tuits i articles considerats "xenòfobs" i "supremacistes" per l'oposició."Sóc aquí per retre homenatge a Carles Puigdemont. Mai s'hauria arribat aquí si s'hagués respectat la democràcia", ha recalcat Torra, que ha indicat que la judicatura espanyola ha fet "impossible" la reelecció del president. "Mai abandonarem la intenció de reconfirmar-lo en el càrrec i de tenir-lo de tornada al Palau de la Generalitat", ha destacat el dirigent de JxCat, que també ha recordat el cessament dels consellers amb el 155. "El poble català els ha votat: demanem al govern espanyol que respecti el resultat de les eleccions del 21 de desembre. Em sento un president que custodia el càrrec", ha indicat al costat de qui l'ha designat com a successor.Segons ell, cal un "Govern fort" i unes institucions que també ho siguin per encaminar el procés cap a la República catalana. El primer objectiu, ha indicat, és oferir diàleg a Mariano Rajoy. "Posi hora i lloc. El primer que faré quan assumeixi el càrrec serà enviar una carta per demanar la finalització de la suspensió de l'autonomia", ha apuntat, al mateix temps que recalcava la necessitat d'acabar amb la intervenció de les finances que han acordat mantenir Rajoy i Pedro Sànchez aquest dimarts a la Moncloa . "Ja veurem com ho denunciem", ha apuntat el dirigent de JxCat, que ha avançat que "no acceptaran" aquestes condicions imposades per PP i PSOE."Sempre he reclamat diàleg al govern espanyol. Espero que el senyor Rajoy i la coalició del 155 acceptin aquesta oferta per iniciar les converses en el respecte mutu. Iniciar el diàleg per trobar una solució polític en aquest conflicte. És impossible resoldre-ho als tribunals", ha apuntat Puigdemont després que intervingués Torra. El nou president, a banda, ha aprofitat per indicar que governarà per tots els catalans, una idea que el seu antecessor també ha ampliat. "Governarem per a tota Catalunya", ha ressaltat.Preguntats sobre la possible convocatòria d'eleccions per a la tardor vinent, Puigdemont ha volgut indicar que s'està en una fase de "desescalament", i ha retret a Rajoy que encara no hagi trucat Torra per felicitar-lo. El president de la Generalitat ha carregat contra la situació "excepcional" a Catalunya davant "l'assetjament" de la repressió."Vull agrair a Torra que hagi acceptat aquesta responsabilitat, en un moment molt complicat. No ha sigut fàcil acceptar aquest tipus de responsabilitat. Però és necessari per seguir el camí que sempre hem volgut seguir, de la política, el diàleg, la democràcia", ha recalcat el president a l'exili. "Ara crec que la resta de la UE ha vist clarament que no és només una qüestió interna sinó una qüestió europea. Afecta tota la UE, que s'hi ha d'involucrar per ajudar a trobar una solució", ha insistit."Catalunya està en molt bones mans. En els propers dies s'elegirà, es nomenarà un nou Govern, un Govern fort i amb la responsabilitat d'iniciar la seva tasca. Hem de revertir els danys causats pel 155. I ara és el moment d'actuar. La pilota és a la teulaa d'Espanya", ha destacat Puigdemont, que ha indicat que Torra serà un "gran president" i que prendrà les decisions que afectin el dia a dia de la Generalitat.Torra, després de l'entrevista d'aquest matí a Catalunya Ràdio, s'ha desplaçat fins a Berlín per reunir-se amb Puigdemont. És el primer acte des que va ser escollit, amb els vots favorables de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC i les quatre abstencions de la CUP, com a president de la Generalitat al Parlament. Amb Puigdemont, de qui ha reconegut la legitimitat des del primer moment del mandat -es va comprometre a investir-lo en el transcurs de la legislatura- hi ha abordat la formació del nou Govern i els primers passos que hauran de desplegar els futurs consellers.Es preveu que, un cop sancionat el nomenament de Torra per part del rei Felip VI, es procedeixi a la presa de possessió -demà mateix- i a la tria definitiva del Govern, que agafaria el càrrec aquesta setmana. Els dos presidents s'han trobat de manera casual amb Txell Bonet, periodista i companya de Jordi Cuixart, màxim dirigent d'Òmnium Cultural i empresonat a Soto del Real. Torra es reunirà amb els presos polítics al llarg dels propers dies . Bonet és a la capital alemanya per fer una conferència a la Techisches Universität sobre el paper de les dones en aquest moment a Catalunya amb altres representants com Erika Casajoana -ANC- i Blanca de Llobet -Òmnium Cultural-. Els dos dirigents s'han interessat pel contingut de la conferència.El primer xoc del mandat s'albira proper, perquè la Moncloa vol organitzar la presa de possessió de Torra i el nou president ho rebutja perquè pretén que se n'encarregui la Generalitat . Segons el dirigent de JxCat, cal apostar per un acte "intimista" que reculli la "tristesa" que impliquen l'exili i la presó de la cúpula del procés. A banda, la intenció de Torra de nomenar consellers Josep Rull, Jordi Turull i Lluís Puig -malgrat ser a Estremera o a Brussel·les- podria allargar el 155, segons va alertar ahir Enric Millo . "Tots els consellers que vulguin reincorporar-se al Govern tenen el dret de fer-ho", ha dit.Les paraules de Torra sobre els espanyols, exposades en sis tuits del 2012 però també en una sèrie d'articles publicats en premsa, segueixen estant a l'epicentre dels primers compassos del seu mandat. El president s'ha tornat a disculpar en l'entrevista a Catalunya Ràdio i ha indicat que "estima" el poble espanyol , al qual ha definit com a "germà". També ha aprofitat per citar Paco Candel com a referent, al costat de Francesc Macià i de Manuel Carrasco i Formiguera, entre d'altres.

