Els millors ballarins catalans se citen en un espectacle únic al Centre Cultural Terrassa

Alba Nadal, una de les estrelles de la Gala de Ballarins catalans Foto: CC Terrassa

Us imagineu veure tot el talent de la dansa catalana en un mateix escenari? Que els ballarins i ballarines –alguns, primeres espases– deixin Royal Ballet, l’English National Ballet, el Northern Ballet, la Compañía Nacional de Danza o l'Òpera de Bucarest per uns moments i actuïn en un espectacle únic, a Catalunya? Això és el que passarà aquest cap de setmana, 19 i 20 de maig, amb la Gala de Ballarins catalans que es viurà a Terrassa.El Centre Cultural Terrassa reuneix el millor talent del país que hi ha repartit arreu del món, en una gran gala on el públic podrà gaudir d’un ampli repertori protagonitzat per ballarins que actualment resideixen a algunes de les companyies més prestigioses internacionalment. L’espectacle ha creat una gran expectació entre els amants de la dansa i les escoles de dansa del país, on aquests joves van fer les primeres passes, cosa que explica que ja hi hagi més d’un miler d’entrades venudes entre les dues funcions programades.El públic podrà gaudir d’un repertori ampli, que va de "passos a dos" clàssics fins a coreografies contemporànies, sempre amb "l’elegància, la bellesa i el talent" com a fil conductor. L'espectacle suposa una oportunitat per a tothom: d'una banda, pels ballarins, que poden pujar a un escenari de casa; de l'altra, pels espectadors que aprecien la bona dansa, que podran admirar el gran nivell dels ballarins d'aquí que triomfen enllà de les nostres fronteres.Amb la direcció artística de Marisa Yudes, Terrassa obrirà l'escenari al talent dels ballarins David Yudes (Royal Ballet de Londres​), ​Adela Ramírez (English National Ballet), ​Alba Victoria Nadal (Royal Danish Ballet), Mar Escoda (Northern Ballet​), Helena Balla, Elisabet Biosca i Aleix Mañé (Compañía Nacional de Danza​), i Ada Gonzàlez (Òpera de Bucarest​)

