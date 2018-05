La Diputació de Girona aprova un codi ètic d'obligat compliment per als polítics

El codi ètic que s'ha aprovat avui a la Diputació de Girona és d'obligat compliment per a tots els membres del ple i alts càrrecs de la corporació, inclosos, també, els dels organismes autònoms (tret, però, del Patronat de Turisme i de l'empresa pública Sumar, que n'aprovaran un altre per la seva banda).



Entre d'altres, el document subratlla que tots ells hauran de publicar els seus currículums i donar a conèixer el seu patrimoni des del mateix moment en què prenguin possessió de l'acta o el càrrec. A més, el codi també els obliga a apartar-se d'aquells assumptes on hi tinguin interessos personals i a no fer servir el seu càrrec per atorgar-se "beneficis" a ells o a tercers.



El codi ètic també dedica un altre apartat als regals, viatges i altres despeses. El document exigeix als diputats i alts càrrecs de la Diputació que siguin austers i els impedeix acceptar regals (fora d'aquells de cortesia), donacions de particulars o "tractes avantatjosos de cap classe".



També els obliga a declinar aquelles invitacions a actes i esdeveniments que no estiguin relacionats amb el seu paper institucional. I pel què fa als viatges, manté el mateix criteri que amb les invitacions: només acceptar que se'ls pagui el bitllet i l'hotel si hi assisteixen convidats "oficialment per raó del càrrec". I sempre i quan aquests viatges els organitzin administracions, entitats públiques o universitats. Mai quan qui els pagui sigui una empresa privada o un particular (a no ser que, si es dona un cas excepcional, el president de la Diputació ho autoritzi).



"Es queda curt i arriba tard"



El codi ètic s'ha aprovat per unanimitat. L'han recolzat tant el PDECat, com ERC, el PSC, Independents de la Selva (IdS) i la CUP. El diputat cupaire Lluc Salellas ha dit que hi votava a favor perquè el document és "necessari" però no s'ha estat de criticar que s'ha quedat "curt" i que, a més, "arriba tres anys tard".



"Quin tipus d'exemplaritat és, aquesta? No hem estat capaços de fer allò més bàsic que és autoregular-nos", ha subratllat, tot insistint que el codi ètic que s'ha aprovat avui podria ser "més ambiciós".



El vicepresident de la Diputació Fermí Santamaria ha replicat a Salellas que, d'ençà que va començar el mandat, cap alt càrrec de la Diputació no disposa de targetes de crèdit pagades per la corporació. I pel què fa a la bústia ètica, Santamaria ha explicat que l'aprovació del codi no suposa haver-la deixat de banda. Però sí que com que la bústia es dirigeix al personal de la Diputació –i no als polítics- es mirarà de crear-la apart.



Pel què fa a ERC i al PSC, que també han intervingut durant el debat i la votació, els seus portaveus Pau Presas i Consol Cantenys, han coincidit a assegurar que aquest codi ètic "és un bon punt de partida". Però que a partir d'ara, caldrà anar més enllà. Per assegurar-ne el compliment, precisament, avui també s'ha creat una comissió que avaluarà la conducta dels alts càrrecs i diputats (i que, com a mínim, es reunirà un cop a l'any).



Organismes exclosos



Queden en conseqüència també exclosos de l’àmbit d’aplicació directe el Consorci de les Vies Verdes de Girona, el Consorci de les Gavarres, el Consorci de la Costa Brava, el Consorci d’Arts Escèniques Salt-Girona, l’entitat pública empresarial Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada-Semega, la Fundació Casa de Cultura de Girona i la institució sense ànim de lucre Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA).



Malgrat l’exclusió anterior, el codi de conducta estableix també que els càrrecs electes de la Diputació de Girona que participin en els seus òrgans col·legiats promouran la seva adhesió al codi.



Pel que fa a les modificacions relatives als mecanismes de control del compliment de les disposicions del Codi de conducta s’estableix un mecanismes específic.



S’estableix un mecanisme de control de caràcter intern basat en la creació d’una comissió informativa de seguiment del codi de conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms que ha de vetllar pel correcte compliment de les disposicions del Codi, resoldre eventuals dubtes interpretatius, formular recomanacions i propostes de millora i rebre les eventuals queixes davant per incompliment.



Atès que el codi de conducta elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya es considera un instrument idoni per regular el comportament ètic dels alts càrrecs d’aquest ens local, amb les modificacions introduïdes per adaptar-lo a la realitat d’aquesta corporació, així com per complir amb el mandat contingut a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.



Vespa asiàtica i corall vermell



Durant el ple d'aquest 15 de maig, la Diputació de Girona també ha aprovat dues mocions per unanimitat. La primera, empesa per ERC, PDECat, PSC, IdS i CUP –conjuntament amb el Servei de Medi Ambient de la Diputació–, reclama a l'Estat que revoqui les dotze llicències per pescar corall vermell que el Ministeri ha concedit entre Arenys de Mar (Maresme) i Begur (Baix Empordà).



El redactat demana també al govern espanyol que estengui la moratòria "a totes les aigües exteriors" del litoral de Catalunya (que és allà on hi té competències). I insta Estat i Generalitat a reforçar el control als furtius amb l'objectiu d'eliminar-ne "la seva sensació d'invulnerabilitat".



La segona moció, conjunta dels grups ERC, PDECat, PSC, IdS i CUP, porta la Diputació a implicar-se a fons en la lluita contra la vespa asiàtica. Entre d'altres, recull que ajudarà a comprar vestits especials, trampes i líquids per frenar l'espècie invasora; que promourà tallers de formació, i que impulsarà una xarxa de recollida de dades conjuntament amb els ajuntaments, els consells comarcals i la Generalitat per saber l'expansió de la vespa.



La moció insta la Diputació a tenir equips propis que, cada cop que es detecti un gran niu de vespes velutines, vagin a destruir-lo. La portaveu d'IdS, Gisela Saladich, ha agraït la implicació de la Diputació de Girona en la lluita contra l'espècie i ha dit que, gràcies a les diferents actuacions, a partir d'ara els municipis podran tenir-la com a "interlocutora" perquè, normalment no saben a qui han d'adreçar.se.