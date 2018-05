Els presos polítics recorren el processament amb dures acusacions contra Llarena

Els presos polítics catalans han presentat aquest dimarts al Tribunal Suprem diversos recursos d'apel·lació referents al processament que el jutge instructor de la causa contra l'independentime, Pablo Llarena, els va fer arribar fa uns dies. Els consellers i líders independentistes empresonats, però, consideren que els delictes que se'ls imputen no s'ajusten a la realitat, motiu pel qual han argumentat de nou la seva posició política, en alguns casos, amb dures acusacions contra Llarena.Aquest és el cas d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, que asseguren que el jutge fa una "valoració política" per fer avançar el processament. De fet, en el seu recurs defensen que el projecte independentista és legal i legítim, i que el jutge ha fet una "interpretació esbiaixada" dels relats del 20 de setembre i de l'1 d'octubre. Per això, ha instat la justícia espanyola a "entendre que el conflicte polític s'ha de solucionar per mitjans polítics".Per altra banda, Jordi Turull, Josep Rull i l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez també ha recorregut, al·legant la "debilitat" de les acusacions per les quals es cursa el processament, ja que al referèndum van votar persones a favor i en contra de la independència: "Curiosa rebel·lió, la que s'exerceix sense esgrimir una sola arma, i marxant els rebels pacíficament a dormir a casa seva al final de la jornada".A més, i sobre les concentracions davant la seu de la Conselleria d'Economia, considera que qualsevol analogia al cop d'Estat del 23 de febrer "resulta senzillament inacceptable". "Si el propòsit de desenes de milers de persones concentrades hagués estat realment la d'alçar-se o revoltar-se violentament, la seu oficial hauria quedat, senzillament, arrasada", esgrimeixen.La defensa de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha presentat al·legacions al seu processament per rebel·lió, on indica que ella persegueix valors pacifistes. "És una persona absolutament pacifista i si per perseguir la seva ideologia és precisa la violència, abans abandonarà les seves idees que permetre cap acte violent", assegura l'escrit d'apel·lació.El text assegura que en el remot cas d'haver-se comès algun delicte per les seves accions al capdavant de la cambra catalana, permetent debats que estaven advertits pel Tribunal Constitucional, "hauria exclusivament de ser portada a judici per presumpte delicte de desobediència", de la mateixa manera que s'ha establert amb la resta d'integrants de la mesa del Parlament.

