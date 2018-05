L'empresa Moodle obre a Barcelona les seves primeres oficines fora d'Austràlia

L’empresa australiana Moodle ha obert a Barcelona les primeres oficines de la companyia fora d’Austràlia, fet que ha suposat la creació de 10 nous llocs de treball amb la previsió d’arribar als 40 treballadors. La capital catalana es converteix així en la segona seu més important de la marca a nivell internacional -després de les oficines centrals de Perth (Austràlia)-, des d’on es durà a terme l’expansió de l’empresa a Europa i Amèrica del Sud. El projecte d’inversió de Moodle ha comptat amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través de Catalonia Trade & Investment, l’àrea d’atracció d’inversions estrangeres d’ACCIÓ.L’empresa, que es va fundar l’any 2003 a Austràlia, està especialitzada en l’àmbit de l’educació en línia. En concret, ha desenvolupat una plataforma online amb codi obert que també personalitzen per a empreses, universitats o entitats i que permet seguir cursos a través d’internet i crear una comunitat entre estudiants i professors. La plataforma, que utilitzen 180 milions de persones i a la qual s’hi pot accedir des d’ordinadors, tauletes o telèfons mòbils, la fan empreses i entitats com Google, les Nacions Unides o la London School of Economics.El fundador i CEO de Moodle, Martin Dougiamas, ha celebrat "l'obertura d'una nova oficina a Barcelona, una porta d'entrada a Europa, vinculada a moltes capitals internacionals i que està guanyant una gran reputació en la comunitat online i de desenvolupament de software".Des de 2013 la companyia és present a Barcelona amb un equip que treballava de forma remota. Ara, amb l’obertura de les oficines, l’empresa durà a terme tasques de desenvolupament de software i de l’aplicació per a mòbils, serveis de personalització, el departament legal i el de comunicació. També serà responsable de l’organització de les MoodleMoots, congressos internacionals per a professionals de l’àmbit de l’educació i usuaris de la seva plataforma. De fet, a partir del 2019 Barcelona serà la seu mundial d’aquest esdeveniment de la marca.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)