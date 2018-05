La fiscalia escocesa demana més informació a l'Estat sobre els càrrecs contra Ponsatí

La fiscalia escocesa ha demanat més informació a la justícia espanyola sobre els càrrecs contra la consellera a l'exili Clara Ponsatí. Així ho ha pogut confirmar l'ACN després de la vista preliminar que ha tingut lloc aquest dimarts als tribunals d’Edimburg arran de l’euroordre que demana l’extradició de Ponsatí a Espanya per rebel·lió i malversació de fons públics.Segons el representant legal de l’exconsellera d’Ensenyament, Aamer Anwar, el fet que el ministeri públic escocès requereixi més informació sobre els càrrecs és “positiu” pel cas. “Espanya no ha especificat ni un sol acte de violència atribuïble a Clara Ponsatí i les acusacions a les quals fa front són una grotesca distorsió de la veritat”, ha dit a la sortida del tribunal Anwar. Després de la vista “procedimental” d’aquest dimarts, la nova cita judicial serà el 12 de juny, quan tindrà lloc una nova vista preliminar del cas, ha informat la defensa en sortir dels tribunals. Segons el calendari, una altra sessió d’aquest tipus es farà el 5 de juliol mentre que el 30 del mateix mes és la data oficial d’inici de la vista sobre l’extradició de Ponsatí.“Tenim la intenció de desafiar als nostres tribunals la independència i imparcialitat de la justícia espanyola”, ha dit Anwar. Segons el comunicat llegit per l’advocat, “a tot Europa Espanya és acusada d’abusar de l’ordre de detenció com una eina de repressió política”. En aquest sentit, ha defensat, “els tribunals mai poden ser una solució o una alternativa a la negociació política” i ha demana l’alliberament “incondicional” dels polítics presos així com la retirada de les euroordres contra els que són fora de l’Estat, com Ponsatí.

