El PSC proposarà reprovar les opinions «xenòfobes» de Torra al ple de Barcelona

El grup del PSC a l'Ajuntament de Barcelona portarà al ple municipal de divendres de la setmana vinent una proposta per reprovar i condemnar actituds i comentaris "de caràcter xenòfob", com els quals veu en articles del president de la Generalitat electe, Quim Torra, ha anunciat el líder socialista municipal, Jaume Collboni."Les forces independentistes han posat davant del Govern una persona amb comentaris de caràcter xenòfob i supremacista" que van en contra dels valors que representa Barcelona, que és oberta, tolerant i parla dues llengües, ha ressaltat Collboni aquest dimarts en declaracions als mitjans.Ha criticat que Torra no aprofundís en el seu discurs en assumptes que la Generalitat té pendents amb Barcelona i que són prioritaris per a la ciutat, com guarderies, residències d'ancians i el Metro, per la qual cosa també proposaran que l'alcaldessa, Ada Colau, convoqui un ple extraordinari sobre aquests assumptes.Collboni ha defensat que Colau ha de demanar a Torra reactivar les comissions bilaterals entre Generalitat i Ajuntament per abordar problemes de Barcelona, i ha dit que el fet que Torra viatgi a Berlín per visitar l'expresident Carles Puigdemont "no és el millor senyal" que es preocuparà dels problemes de tots els catalans."S'ha vingut a preocupar sobretot dels problemes dels independentistes i de com sortir d'un carreró sense sortida en el qual s'han ficat", ha asseverat i, preguntat per la possibilitat que nomeni consellers dirigents empresonats , ha dit que aquests han de poder-se dedicar a resoldre els problemes dels catalans.

