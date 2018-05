El Consell de la República ja té compte oficial de Twitter

Benvinguts al Twitter oficial del Consell de la República de Catalunya. — Consell de la República (@govRepublica) 15 de maig de 2018

El Consell de la República de Catalunya ja té compte oficial de Twitter . L'usuari @govRepublica ha publicat un missatge a les 12:04 d'aquest dimarts on dona la benvinguda. De moment ja té més de 4.500 seguidors.Aquest compte s'afegeix a la pàgina web que dona suport al "Govern a l'exili" i al 130è president de la Generalitat, Carles Puigdemont. I també es crea l'endemà que el president del Govern, Quim Torra, hagi estat investit pel Parlament, i el mateix dia que es reuneix a Berlín amb Puigdemont Precisament el líder de JxCat és qui ha de liderar el Consell de la República, l'anomenat "Govern a l'exterior" o "Govern a l'exili", i que s'hauria de coordinar amb l'executiu "a l'interior" que hi haurà a Sant Jaume, encapçalat per Torra.

