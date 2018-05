​A judici per instal·lar una càmera al lavabo de dones d'un bar de Tarragona

La Fiscalia sol·licita una pena de tres anys de presó i el pagament d’una multa de 3.600 a G.L., un home d’origen peruà que està acusat d’instal·lar, presumptament, una càmera de gravació al lavabo de dones d’un bar de Tarragona. Segons el ministeri públic, les gravacions s’haurien produït almenys entre el 12 de juliol i el 16 de novembre del 2014.L’home regentava un bar del carrer d’Antoni Rovira i Virgili de Tarragona i “amb el propòsit de descobrir la intimitat de les dones que entressin als serveis de l’establiment, de forma clandestina i indiscriminada, va instal·lar ell mateix, o a través d’una tercera persona, una càmera o dispositiu de gravació fent un orifici a la paret del servei de senyores”, segons recull l’escrit d’acusació. El dispositiu estava orientat directament al sanitari, amb la qual cosa gravava imatges de persones “mig nues en situacions íntimes mentre utilitzaven el servei”.Segons la Fiscalia, es van localitzar 25 arxius de vídeo en els dispositius d’emmagatzematge massiu i suports informàtics que l’investigat guardava al mateix bar i a un domicili de Tarragona. La causa es va obrir arran de la denúncia d’una clienta habitual, però hi ha diverses dones que apareixen a les gravacions que no han pogut ser identificades.L’individu està acusat d’un presumpte delicte continuat de descobriment i revelació de secrets pel qual s’enfronta a una pena de tres anys de presó i al pagament d’una multa de 3.600 euros. La Fiscalia també sol·licita que s’inhabiliti l’home per a l’exercici d’una professió o ofici vinculat a l’àmbit de l’hostaleria durant el temps de condemna. El judici se celebrarà als jutjats penals de Tarragona.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)