En Lleida un fascista de Tabarnia amenaza con un cuchillo a un independentista ... pic.twitter.com/AVyGctNwIl — Lagarder Activista🎗 (@lagarder81) 13 de mayo de 2018

Un home que estava retirant llaços grocs a la ciutat de Lleida ha amenaçat amb una navalla un altre ciutadà que l'estava gravant.El vídeo ha estat compartit a les xarxes en les darreres hores i es veu l'individu retirant llaços mentre és qüestionat per un altre home, que l'està gravant. És just després de la interpel·lació que s'acosta amb la navalla a la mà en to desafiant i reclamant que no li facin cap foto perquè sinó avisarà a la policia. L'escena acaba amb el veí tornant a retirar llaços i insultant l'home de la càmera.

