Els comuns insten Torra a triar entre «la gent» o Puigdemont

Els comuns situen l'escenari que s'obre després de la investidura de Quim Torra com a president de la Generalitat en una dicotomia: "O s'escolta la gent o s'imposa el que digui Puigdemont". El grup liderat per Xavier Domènech, que asseguren que Torra no té un perfil per garantir la "transversalitat" que cal en aquests moments, consideren que el president comença amb mal peu perquè el seu primer gest com a president ha estat viatjar a Berlín per reunir-se amb Carles Puigdemont . "Pensar en un procés constituent és contradictori a supeditar-ho al que digui una persona que està a Berlín", ha assegurat la portaveu de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda AlamanySegons la dirigent, "és estrany" que després de cinc mesos sense Govern "el primer que faci Torra" no sigui escoltar les reivindicacions de tota la gent que s'ha mobilitzat en els darrers mesos. Alamany ha citat com a prioritat del futur executiu interlocutar amb entitats com Òmnium, sindicats o els col·lectius feministes i de jubilats perquè l'executiu doni resposta als seus "anhels".Segons els comuns, tant la visita de Torra a Berlín, el nomenament de consellers que estan a presó o a l'exili o la creació d'estructures de Govern fora de Catalunya formen part de "gestos simbòlics que només porten a mirar pel retrovisor i no pas cap al futur". Alamany ha assegurat que per revertir la judicialització del procés o la retirada del 155 cal "un Govern fort i no provisional" i un "Govern des de Catalunya i no externalitzat". Per això ha exigit als independentistes que aclareixin quan durarà la legislatura i si creuen que amb estructures en les quals no estarà representat tot el sobiranisme hi haurà més fortalesa per aconseguir l'alliberament dels presos polítics o la retirada del 155.I és que els comuns consideren que en funció del temps que duri el mandat de Torra hi ha projectes com el procés constituent que són inviables. A més de la durada de la legislatura, Alamany ha instat Junts per Catalunya i ERC a explicar quin tipus de polítiques impulsaran a partir d'ara. "Seran les polítiques de Teresa Jordà o les d'Elsa Artadi?", ha afirmat tot afegint si pensen cometre "els mateixos errors" i seguir aplicant "la mateixa política d'austeritat" dels últims anys.

