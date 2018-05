​Colau torna a tancar la porta a les pantalles gegants al carrer per seguir «la Roja»

Barcelona no tindrà pantalles gegants aquest estiu al carrer per seguir els partits de la selecció espanyola durant el mundial de futbol que acollirà Rússia. Com ja va passar fa dos anys per l'Eurocopa, el govern d'Ada Colau considera que la via pública no és l'espai idoni per a grans concentracions de persones veient partits. Segons la tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, "aquí no hi ha motius polítics", sinó que han tornat a atendre les advertències de la Guàrdia Urbana de no ubicar pantalles al carrer, donats els precedents dels "riscos de seguretat" que suposen aquests esdeveniments.Ortiz ho ha indicat a la Comissió municipal de Drets Socials, Cultura i Esports, on Ciutadans i el PP han fet precs al govern perquè durant el Mundial s'instal·li un espai del futbol –Cs- i una pantalla gegant –els populars-, i han recordat la vella reivindicació de la plataforma Barcelona amb la Selecció. No obstant això, aquesta entitat situa la seva petició més enllà, i reclama poder seguir "la Roja" des del primer dia (el 15 de juny, quan es disputa el partit Espanya-Portugal) amb una pantalla gegant al carrer.La plataforma ha arribat a advertir que tornarà a situar-se a la plaça Catalunya si cal malgrat no tenir permís com en el 2016, quan va ser multada amb una sanció amb un import de 3.300 euros. Inicialment per a l'Eurocopa Colau es va negar a que s'instal·lessin les pantalles al carrer , més endavant es va anunciar un acord que ho feia possible , però finalment no hi va ser i la plataforma va actuar pel seu compte.La comissionada d'Esports, Marta Carranza, ha recordat que quan es va autoritzar la pantalla el 2010 per al Mundial de Sud-àfrica a l'avinguda Maria Cristina, es van produir aldarulls i actes violents, raó per la qual no s'ha tornat a permetre aquest format. Ara l'Ajuntament col·laborarà per buscar un espai "que reuneixi garanties de seguretat, que asseguri el respecte i la convivència", que sigui tancat i que l'organitzi Barcelona amb la Selecció, fent-se càrrec de les despeses. També ha precisat que haurien de ser els partits de les semifinals o la final.

