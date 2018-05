Divuit ferits en caure una grada mentre gravaven el programa de Risto Mejide

Agradecemos a cuerpos de seguridad, servicio de ambulancia y bomberos de Barcelona la atención inmediata a los heridos leves en su primer diagnóstico que ha ocasionado la caída de una grada del público durante el rodaje de una edición de @Chester_cuatro — Mediaset España (@mediasetcom) 15 de maig de 2018

Divuit persones han resultat ferides lleus en caure aquest migdia una grada desmuntable a l'estadi la Satàlia del Poble-sec de Barcelona mentre Risto Mejide enregistrava un capítol del programa Chester on participava el blagrana Andrés Iniesta, segons ha pogut saberL'accident ha tingut lloc a les dotze del migdia, i ha mobilitzat dotacions dels Bombers, SEM i Guàrdia Urbana. Els afectats -entre els quals dos menors d'edat- han estat traslladats a Centres d'Atenció Primària i hospitals de la capital catalana, tot i que cap ha hagut de ser atès de gravetat.La productora Mediaset es trobava a les instal·lacions enregistrant un capítol del programa de Risto Mejide dedicat al mundial de futbol. Entre els protagonistes hi havia el blaugrana Andrés Iniesta, que no ha resultat afectat en l'incident. De fet, la grada que ha patit l'accident estava reservada al públic que assistia a la gravació.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)