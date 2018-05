Mascarell irromp en la cursa sobiranista a l'Ajuntament de Barcelona

Em plau fer-te saber que el proper dia 22 de maig, a les 19h, a l’Ateneu de Barcelona, carrer Canuda 6, explicaré públicament com penso que cal afrontar el futur de Barcelona. És hora de sumar. #manifestbarcelona Reserva: [email protected] pic.twitter.com/288jJ6lZ5U — Ferran Mascarell (@ferranmascarell) 15 de maig de 2018

Ferran Mascarell presentarà dimarts vinent, a les set de la tarda, un manifest de cara a les eleccions municipals de l'any vinent a Barcelona. En un apunt a Twitter, l'exdelegat del Govern a Madrid i exconseller de Cultura amb Artur Mas ha fet públic l'acte, que se celebrarà a l'Ateneu Barcelonès. Arriba en un moment en què el sobiranisme es planteja explorar una llista unitària de cara als comicis del 2019.Mascarell va anar a les llistes de Junts per Catalunya (JxCat) a les eleccions catalanes del 21-D, i el seu nom era ben vist per sectors de la candidatura a l'hora d'encapçalar una presidència de consens. Finalment, però, va ser descartat. Fa tot just un any , quan era delegat del Govern a Madrid, ja va admetre les ganes que tenia de liderar un projecte per a Barcelona. No es va presentar a les primàries del PDECat, guanyades per Neus Munté , però ningú el descarta de cara a una hipotètica llista unitària.La iniciativa de Mascarell se suma a altres projectes que han sacsejat les municipals de Barcelona, com ara les primàries obertes de Jordi Graupera, que ja sumen 30.000 signatures

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)