L'independentisme no aclareix si Torra explicarà l'estructura del Govern al pròxim ple

Ja hi ha data fixada per al primer ple ordinari després de la investidura del president de la Generalitat, Quim Torra. Serà el dia 23 de maig, sessió en la qual està previst que s'aprovi la creació de les comissions en funció de l'estructura de l'executiu, tal i com està previst legalment. La principal incògnita és si en aquest ple Torra explicarà o no al Parlament l'estructura de l'executiu, una qüestió que no han aclarit els grups independentistes a la reunió de la junta de portaveus.Els automatismes habituals són que després de la presa de possessió, el president nomena els consellers i aquests prenen possessió. Després, el president de la Generalitat compareix al Parlament per explicar l'estructura del Govern i després la cambra aprova la creació de les comissions. En aquests moments, hi ha dubtes sobre que aquesta lògica se segueixi en aquesta legislatura marcada per l'excepcionalitat. "L'única resposta que hem rebut és que no saben si li anirà bé venir", ha assegurat la portaveu del PSC, Eva Granados, sobre la petició de compareixença del president que han fet des de l'oposició.Un dels objectius de Junts per Catalunya és, seguint la lògica de restitució, nomenar consellers que en aquests moments estan en presó o a l'exili, fet que pot dilatar el procés de constitució del Govern perquè caldrà veure si poden prendre possessió o no, un fet que els experts dubten que es pugui arribar a produir. Fins que no hi ha una presa de possessió de tots els consellers no es pot donar per constituït el Govern.Hi ha dues exigències legals que estan sobre la taula. L'apartat tercer de l'article 23 de la llei de la presidència estableix que el president de la Generalitat "ha de comparèixer davant el Parlament per donar-li compte de l'estructura i la composició que adopta el Govern en constituir-se, i també de les modificacions posteriors". Tanmateix, no fixa un termini per fer-ho. En paral·lel, el reglament també diu que les comissions s'han d'aprovar una setmana després de la presa de possessió del president i per això està previst que així es faci en el ple del 23 de maig.

