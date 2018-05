Rivera ultima una plataforma ciutadana per impulsar la seva candidatura a la Moncloa

Continua el pressingRajoy per part de Ciutadans. El partit d'Albert Rivera està preparant la presentació d'una plataforma cívica de suport al partit taronja. L'acte esfarà aquest diumenge a Madrid. L'objectiu és escenificar la penetració de Cs en la societat civil espanyola. Segons fonts del partit, la plataforma serà útil per "unir els espanyols entorn un nou projecte d'Espanya que mira al futur". Es preveu que Albert Rivera clogui l'acte.La idea que el govern Rajoy no té ara mateix un projecte nacional per Espanya és una obsessió per Rivera. Quan ho va explicitar més va ser en la compareixença que va fer, junt amb Inés Arrimadas, l'endemà de les eleccions del 21-D . En aquella ocasió, el líder de Ciutadans va dir que Espanya havia tingut, des de la mort de Franco, tres projectes nacionals: el d'Adolfo Suárez, en l'inici de la Transició, el de Felipe González i després el de José María Aznar.L'acte de diumenge està pensat per impulsar la imatge presidencial d'Albert Rivera en un moment en què les enquestes dibuixen un escenari de creixement per als taronja, i un desgast cada cop més gran de les forces del bipartidisme. La situació a Catalunya està servint de trampolí a un Rivera cada cop més desbocat.

