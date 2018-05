Podem i ERC intentaran tombar dimecres el pressupost de la Casa Reial

Units Podem i ERC buscaran aquest dimecres que el Congrés tombi la partida que el govern espanyol ha reservat a la Casa Reial en el projecte de pressupostos generals per aquest 2018 perquè consideren "incomprensible" que s'hagi prioritzat incrementar la despesa de la monarquia abans que altres necessitats socials o que el cap d'estat cobri més que el president del govern central.Tots dos grups parlamentaris defensaran aquest dimecres en la comissió de pressupostos sengles esmenes de totalitat a la secció dedicada a la Casa Reial, per la qual els pressupostos preveuen un augment del 0,9%, fins als 7,89 milions, enfront dels 7,82 milions del 2017.Podem i les seves confluències justifiquen aquest veto apuntant que no pot entendre que s'augmenti la dotació pressupostària de la Casa Reial quan el 2018 s'ha consolidat un sostre de despesa 62.000 milions inferior al del 2010 i quan "pràcticament totes" les partides pressupostàries tenen una congelació o disminució de les seves quanties. "No podem entendre ni compartir que es prioritzi incrementar aquesta despesa de l'Estat abans que atendre les apressants necessitats socials que travessa el nostre país", afegeix el grup que presideix Pablo Iglesias.Encara que el grup confederal valora que la monarquia hagi pres iniciatives en matèria de transparència en publicar els seus pressupostos i el seu estat d'execució, considera que la institució segueix tenint "faltes en la rendició de comptes amb la ciutadania", ja que "no compleix" amb els mateixos procediments que altres organismes de l'Estat sí que realitzen.Per això, planteja que el Tribunal de Comptes també s'encarregui de fiscalitzar els comptes de la Casa Reial perquè se sotmetin "al mateix escrutini" que la resta de comptes públics d'organismes pertanyents al compte general de l'Estat, a més d'aparèixer en les dades d'execució pressupostària de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.ERC sol·licita la devolució d'aquesta partida perquè jutja "incomprensible" que el rei cobri "21.608 euros al dia" (gairebé 8 milions d'euros a l'any), la qual cosa significa, segons els seus càlculs, que "en 5 dies cobra més que el president del govern central en tot l'any". Segons argumenten els republicans, aquesta xifra indica que Felip VI "no cobra com a cap d'estat, sinó que cobra com a rei, és a dir, que és beneficiari d'uns privilegis històrics incompatibles amb la democràcia".A més, "i per si això fos poc", ERC veu "indignant" que la partida pressupostària s'augmenti aquest any en 68.260 euros, "més de sis vegades el salari mínim anual", si es té en compte que l'any passat ja es va incrementar en 43.850 euros. Per això, en una esmena parcial, els republicans proposen, un any més, derrocar aquesta secció pressupostària i assignar al cap d'estat un sou igual al del cap de l'executiu, que percep 80.953 euros bruts a l'any.

