França arresta dos txetxens vinculats als atemptats de Barcelona i Cambrils

Les forces de seguretat franceses han arrestat aquest dimarts dues persones per la seva suposada vinculació amb els atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. A més, han detingut quatre persones més per vinculació amb el terrorisme, segons la ràdio pública France Info, que inicialment havia dit que eren sis els relacionats amb els atemptats de l'estiu.Les detencions han estat practicades per la unitat antiterrorista RAID i promogudes per la Direcció General de Seguretat Interior, els serveis secrets francesos, als departaments del Baix Rin, la Gironda i l'Alta Garona.El 31 de gener la fiscalia de París va iniciar una investigació per temptativa d'assassinat en relació amb organització terrorista i associació il·lícita terrorista. Al febrer ja van ser arrestades als departaments occitans de Tarn i Gard tres persones de l'entorn d'un dels terroristes que van actuar a Catalunya, Driss Oukabir, empresonat per ordre de l'Audiència Nacional espanyola. A Albi (Tarn) va ser investigat un home de 32 anys per associació il·lícita terrorista, i està en presó preventiva. Les altres dues persones van ser posades en llibertat per falta de proves. En aquella operació hi van col·laborar els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil. Els agents també van practicar diversos registres en domicilis francesos.El Ministeri de l'Interior espanyol ja va explicar que després dels atemptats de Barcelona i Cambrils, una de les principals línies d'investigació que es va obrir i que encara està activa, va ser la d'esbrinar possibles connexions dels membres de la cèl·lula terrorista amb terceres persones que residissin fora d'Espanya i va assegurar que l'estreta col·laboració de les autoritats franceses amb la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra "està sent clau per al correcte esclariment dels possibles vincles que ha pogut mantenir aquesta cèl·lula terrorista a l'exterior".Els investigadors esperen que d'aquesta actuació, i de les dades obtingudes en els registres, es puguin incorporar fets rellevants sobre la relació i possible connexió dels detinguts amb els terroristes participants en els atemptats a Catalunya. Aquestes actuacions s'emmarquen en la investigació duta a terme entre els dos països, i recollida en el mecanisme de col·laboració de l'equip conjunt d'investigació, que autoritats de França i Espanya van signar el passat octubre, i que a Espanya està dirigida pel Jutjat Central d'Instrucció número 4 de l'Audiència Nacional i coordinada per la seva fiscalia. Aquests equips conjunts d'investigació se signen ad hoc entre autoritats judicials i policials de tots dos països i tenen una vigència de sis mesos.Les primeres informacions apunten que aquestes detencions no tenen relació amb els fets que van tenir lloc el passat cap de setmana, quan un ciutadà francès d'origen txetxè va atacar diverses persones amb un ganivet

