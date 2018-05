La Fiscalia recorre l'arxivament de la causa contra cinc professors de Sant Andreu de la Barca

La Fiscalia té previst presentar aquest dimarts a l'Audiència de Barcelona un recurs d'apel·lació contra la interlocutòria del Jutjat número 7 de Martorell que va arxivar la causa contra cinc dels nou professors de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca per suposats delictes d'odi contra fills de guàrdies civils . El ministeri públic considera, recordant doctrina del TEDH, que abans d'arxivar la causa cal concloure la investigació, cosa que no s'ha fet en aquests cinc casos.De moment són quatre els docents investigats d’aquest centre educatiu per suposats comentaris discriminatoris, després que el Jutjat número 3 de Martorell admetés a tràmit la denúncia d'un dels docents per uns fets que suposadament van passar el 20 d'octubre.El jutjat número 7 de Martorell va rebre, per repartiment, la causa oberta pels fets del 2 d'octubre. El jutge ha admès a tràmit les diligències i ha acordat el sobreseïment contra 5 de les persones denunciades. Ha obert 3 procediments individuals per a la resta de denunciats pels delictes de discriminació i contra la integritat moral.Paral·lelament, el jutjat número 3 de Martorell té obertes diligències contra 1 persona docent, en relació a la denúncia de la Fiscalia pels fets del 20 d’octubre. La causa està oberta també pels delictes de discriminació i contra la integritat moral.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)