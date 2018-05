La defensa de Tamara Carrasco reitera a l'Audiència Nacional que els CDR no són terroristes

L'advocat de l'activista dels CDR Tamara Carrasco ha reiterat a l'Audiència Nacional espanyola que els Comitès de Defensa de la República (CDR) no són bandes terroristes, sinó que només són grups organitzats per reivindicar la república catalana i protestar per l'actuació de l'estat espanyol, sempre en el marc de la llibertat d'expressió i de reunió i de forma pacífica.En el seu escrit, demana que el tribunal desestimi el recurs de la Fiscalia, que pretén seguir investigant l'activista per terrorisme i rebel·lió, i demana que la causa per desordres públics es traslladi als jutjats ordinaris de Gavà (Baix Llobregat).

