La «força del silenci» de Pau Casals arriba als cinemes catalans

Fotograma de «Pau, la força d'un silenci» Foto: CCMA

El Cicle Gaudí programa aquest mes de maig la pel·lícula que segueix la vida d'un dels grans músics catalans de la història, Pau Casals, potser la figura més rellevant de la cultura del país a nivell internacional. Pau, història d'un silenci arribarà a 31 municipis del territori català a un preu molt ajustat –dels 3 als 4,5 euros– per mostrar la grandesa d'un músic que és considerat el millor intèrpret de violoncel de tots els temps i que també va destacar per una infatigable lluita per la llibertat, com bé demostra el cèlebre discurs que va fer a l'ONU El film se centra en la vida de Casals a mitjans dels anys 40, quan ja és considerat el millor músic del moment. Viu exiliat a Prada de Conflent, des d’on intenta ajudar les famílies republicanes amb necessitats, i on sovint ha de protegir-se de la Gestapo que controla la zona. Un cop acabada la guerra, té l’esperança que la victòria aliada suposarà també la fi de la dictadura franquista a Espanya. Però els desitjos de Casals no es compleixen i, en conseqüència, decideix no tornar a tocar en públic mentre Franco continuï al poder i les potències occidentals no es determinin a forçar la seva caiguda.Mentrestant, Casals malviu de donar classes a alumnes de violoncel. Un d’aquests alumnes, un noi francès anomenat Pierre, se sent especialment afectat pel fet que un mestre com ells no ofereixi el seu talent al món. El jove intentarà convèncer el músic que es repensi la seva protesta, argumentant que un concert seu tindria tant ressò que li serviria encara més per cridar l’atenció sobre la injusta situació del seu país.L'any 1950, tot aquest mar de fons coincideix amb la celebració del 200 aniversari de Bach, fet que s'uneix als precs de Pierre i a la insistència d’un destacat grup de músics, amics i deixebles del mestre, com ara el famós violinista Alexander Schneider, que aconseguiran fer-lo canviar d’opinió. L’argument definitiu que farà que Casals torni a tocar és la idea de fer venir els millors músics del món a Prada per celebrar allà el concert d’homenatge a Bach.L'esdeveniment serà tot un èxit mundial i, també, el primer pas perquè Casals reprengui l’activitat pública i acabi convertint-se en un abanderat de la causa de la llibertat a tot el món. Pau, història d'un silenci és una ficció basada en fets reals, produïda per MinoriaAbsoluta, TVC-Televisió de Catalunya i Euskal Telebista amb guió de Jordi Vallejo i Maria Jaén, direcció de Manel Huerga i protagonitzada per Joan Pera, Nao Albet, Carme Sansa i Marc Cartes.Després de la consolidació dels Premis Gaudí com a gran festa del sector, l'objectiu de l' Acadèmia del Cinema Català és donar continuïtat i projecció al talent del país amb un circuit de projeccions estable. Amb aquest propòsit va néixer, l'any 2016, el Cicle Gaudí . Amb la premissa de portar una pel·lícula de producció catalana i d’estrena molt recent a diferents localitats, un cop al mes i a un preu molt ajustat. La iniciativa compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i de les quatre demarcacions.