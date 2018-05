Rajoy i Sánchez acorden mantenir el control de les finances de la Generalitat

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, s'han reunit avui a la Moncloa per respondre al discurs d'investidura del nou predient de la Generalitat, Quim Torra. En un comunicat conjunt , Rajoy i Sánchez han acordat mantenir el control de les finances de la Generalitat "en els termes en què s'estava fent des de la decisió adoptada per la comissió delegada per Assumptes Econòmics de l'any 2015". El president del govern espanyol i el líder del PSOE adverteixen Torra que respondran de manera "proporcional" en defensa de la legalitat constitucional enfront el seu discurs "frontista i xenòfob".En el comunicat, Rajoy i Sánchez afirmen que aquest acord és obert a la resta de forces polítiques constitucionalistes que van donar suport a la intervenció de l'autonomia i l'aplicació del 155, i a la resta de forces que s'hi vulguin afegir. Expressen també el rebuig a "qualsevol intent de posar en marxa estructures polítiques diferents a les úniques vàlides", que són les que contemplen la Constitució i l'Estatut.En una compareixença posterior a la seu de Ferraz, Sánchez ha explicitat els cinc acords tancats amb la Moncloa: respondre amb "fermesa, serenitat, proporcionalitat i de forma pactada" a tot intent d'infringir la legalitat constitucional; rebutjar tota estructura paral·lela creada per la Generalitat; mantenir la supervisió sobre les finances públiques; la unitat en la resposta constitucionalista i, finalment, explicar a l'exterior les tesis "supremacistes i xenòfobes" de Quim Torra.Al proposar la "internacionalització" dels escrits suposadament xenòfobs de Torra, PP i PSOE actuen seguint el que fa Ciutadans, la líder catalana del qual, Inés Arrimadas, ja va anunciar en el seu discurs d'ahir al Parlament que duria els textos del nou president al fòrum internacional.Sánchez ha demanat a Rajoy que es reuneixi a Pablo Iglesias per intentar que Units Podem s'afegeixi també a l'acord d'avui. Sánchez ha aprofitat per etzibar contra Rivera i li ha preguntat si considera que la millor manera d'actuar és posant en qüestió la unitat de les forces constitucionalistes. El secretari general socialista ha acusat Rivera d'utilitzar la crisi de Catalunya per aconseguir un grapat de vots.Sánchez ha reclamat que el conflicte a Catalunya és polític i ha defensat que es recuperi la iniciativa del PSOE d'activar la Comissió Territorial del Congrés, a la qual hauria de ser convidat també el nou president Torra.Només acabar una reunió que ha durat cinquanta minuts, el secretari general socialista ja ha dit que el seu partit dona suport a l'executiu espanyol "en defensa de la legalitat constitucional" i que estaran "vigilants" davant els moviments que pugui fer el nou president català. Sánchez també ha mostrat el seu rebuig a les expressions suposadament "xenòfobes" de Quim Torra.La trobada forma part de la ronda de contactes de Rajoy amb les principals forces constitucionalistes per donar una resposta unitària als missatges llançats pel nou president de la Generalitat, Quim Torra, en el seu discurs d'investidura. Dijous, serà el líder de Ciutadans, Albert Rivera, el convidat a la Moncloa.El PP i el PSOE noten al clatell l'escalf -no precisament amistós- d'un Ciutadans a qui les enquestes acaronen amb bones expectatives dia sí, dia també. El discurs d'Albert Rivera és cada cop més dur sobre la situació a Catalunya i aprofita per erosionar tant com pot la suposada tebior de Rajoy amb el sobiranisme. Rivera ha insistit en la necessitat de mantenir vigent l'article 155 malgrat que es formi un nou Govern a la Generalitat. Això a pesar que el decret aprovat al Senat a l'octubre deixa clar que la intervenció de l'autonomia cessa en el mateix moment en què prenen possessió els nous consellers.En el debat d'investidura de Quim Torra, ahir, la dirigent de Cs, Inés Arrimadas, ja va aprofitar la seva intervenció contra el candidat per abatre's també contra el govern espanyol per facilitar l'elecció de Torra, al no haver recorregut davant el Tribunal Constitucional el vot delegat d'un "pròfug de la justícia", en referència a Carles Puigdemont. D'haver-ho fet i el TC haver-lo admès a tràmit, el vot delegat hagués quedat anul·lat.Per això, el destinatari de la trobada Rajoy-Sánchez no és només el nou president de la Generalitat i els líders independentistes. És també Ciutadans, vist com un enemic perillós pel bipartidisme i que creix desgastant sobretot el PP, però també un PSOE que apareix cada dia més desdibuixat. Populars i socialistes delaten la pressió taronja. Ahir, José Luis Ábalos, el secretari d'organització del PSOE, ja va advertir que el seu partit actuaria "sense complexos" en cas que s'hagués de tornar a aplicar el 155 . Un avís en tota regla al president Torra, pe`ro alhora una manera d'evitar que Ciutadans aparegui com l'únic abanderat de la duresa contra el sobiranisme.

