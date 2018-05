«Wohnwagen» guanya el Premi BBVA de Teatre

Lara Salvador recollint el guardó com a millor actriu Foto: Josep M. Montaner

Araceli Bruch va protagonitzar un dels discursos més reivindicatius. Foto: Josep M. Montaner

L'espectacle Wohnwagen ha estat guanyador del Premi BBVA de Teatre de l'edició d'enguany. L'obra del Col·lectiu VVAA rep un guardó, convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) i BBVA CX, que consisteix en una gira per Catalunya valorada en 20.000 euros. Aquesta gira inclou la programació de l'obra premiada al Festival Temporada Alta 2018.Tal com apuntaven des del Col·lectiu VVAA, aquest dilluns a la gala final del certamen a l'Atlàntida de Vic, el guardó suposa un "granet de sorra" que els permetrà "desfer el tap generacional" per poder continuar explicant històries. Wohnwagen és un conte màgic de Rémi Pradère sobre la dualitat entre el bé i el mal, que parla de l'amor, el compromís, les comoditats i de fer les coses a mitges. L'obra està dirigida per Max Grosse Majench i Anna Serrano.El Premi BBVA de Teatre té l'objectiu de donar suport a la creació teatral, incentivar l'ofici teatral i ajudar en la difusió de l'espectacle guanyador. Tal com apuntava el director d'aquest guardó, el manlleuenc Joan Roura, es van rebre 81 propostes per optar al premi i se'n van seleccionar sis. Una decisió "díficil", ja que "el teatre de casa nostra gaudeix d'un estat de salut excel·lent". Tot i així, també és difícil poder viure'n. Per això, "hi posem el nostre granet de sorra per fer-ho més fàcil a les companyies".Per Roura, el teatre "és un espai de llibertat, un mirall on no hi ha límits transformar la veritat i on ens permet mostrar la nostra particular versió del món d'una manera irrepetible i hem de lluitar perquè segueixi sent així".L'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) ha concedit, en aquesta edició del certamen els premis a millor actriu i millor actor als protagonistes de l'espectacle Alpenstock, de la companyia Obskené: Lara Salvador i Armand Villén. Precisament Salvador va explicar que esperava que aquest guardó "suposi una mena de promoció per l'obra que estem fent" i la necessitat de moltes companyies de "sortir de la precarietat i expandir les obres".Salvador i Villén van rebre els guardons de mans d'Àlex Casanovas i Rosa Andreu. Casanovas, president de l'AADPC, va mostrar-se satisfet pel compromís del 131è president de la Generalitat, Quim Torra, que va comprometre's en augmentar el pressupost en cultura. "Tenim talent, però falten mitjans per poder viure amb dignitat", va dir.Durant la gala també es va atorgar el guardó a la dramaturga, directora i actriu manlleuenca Araceli Bruch, en reconeixement a la seva llarga trajectòria professional. També ha dedicat el seu temps a la pedagogia i a l'activisme cultural. Precisament, Bruch va protagonitzar un dels discursos més reivindicatius de la gala. Amb una brusa de margarides deia "vull rendir homenatge a una de les grans dives del teatre català Margarita Xirgu, que fa 50 anys va morir a l'exili enyorada de la seva terra". De fet, Bruch està treballant en una obra dedicada a aquesta artista per rendir-li homenatge.L'actriu de Manlleu va dir que "el teatre com la vida sempre és un risc" i per això va remarcar la importància del guardó del Premi BBVA. També es va mostrar agraïda i emocionada per rebre aquest homenatge "tan a prop d'on vaig néixer, d'on em vaig educar i vaig créixer". "En una ciutat governada per una Erra [en referència a Anna Erra], que podria ser de república, de resistència i de remar plegats cap a horitzons més justos i lliures", va cloure. D'altra banda, també s'ha reconegut la tasca d'Espai Teatre, entitat que treballa en la formació teatral com una eina de transformació social i d'integració.La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic, Susagna Roura, també va protagonitzar un dels discursos més reivindicatius. Tenint en compte la investidura de Quim Torra com a president, la regidora de Vic va apuntar que tenien present els consellers a l'exili i els presos polítics, amb una especial menció per Lluís Puig (exconseller de Cultura) i la vigatana Marta Rovira. Amb tot, Roura va remarcar la consolidació del Premi BBVA que arribava a la 18a edició i la importància del públic en els espais teatrals.La gala va ser presentada pel periodista Xescu Tàpias i va comptar amb actuacions de Jordi Domènech i Arnau Tordera de l'espectacle de cançons Remena Nena i també de fragments d'"Improshow". El Premi BBVA de Teatre va néixer el 2001 com a iniciativa de l'Obra Social de l'antiga Caixa Manlleu per donar suport a les companyies de teatre amateur. A partir del 2010, el premi s'obre als professionals del sector i aposta per les companyies emergents. Actualment, està convocat i promogut per la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX.

