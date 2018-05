​VÍDEO TV3 visita Quim Torra a casa seva

“Quim Torra i el vertigen d'uns dies que l'han dut a la presidència de la Generalitat”. Amb aquest títol, el Telenotícies de TV3 va emetre ahir al vespre en exclusiva un petit reportatge sobre el nou president des d'una perspectiva més íntima.Al vídeo, de poc més de dos minuts, s'hi pot veure Torra esmorzant a casa seu, amb la seva família, just abans de marxar a treballar, i com explica algunes curiositats de la llar, com una tassa de cafè de Suïssa, on va residir durant uns anys.Al reportatge també hi apareixen amics de Torra, que descriuen alguns trets de la seva personalitat.El president reconeix que en els últims dies ha patit un “vertigen” però afegeix que alhora està "il·lusionat".

