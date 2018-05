Reoberta la C-16 al Berguedà després d'estar tallada tota la nit per una gran esllavissada

Guardiola de Berguedà. C-16, Km 112 (esllavissada). Restablerta la circulació en 2 sentits. — Protecció civil (@emergenciescat) 15 de maig de 2018 Els treballs per reobrir la carretera han continuat durant tot el vespre i s'han allargat gairebé tota la nit. Una esllavissada de roques ha obligat a tallar per complet la carretera C-16 a l'alçada de Guardiola de Berguedà aquest dilluns a la tarda. El despreniment s'ha produït a les 16:53 hores i, segons Trànsit, no ha quedat atrapat cap vehicle, de manera que no hi hauria ferits. La via ha quedat reoberta aquesta matinada, segons ha informat Protecció Civil.Els treballs per reobrir la carretera han continuat durant tot el vespre i s'han allargat gairebé tota la nit.

VÍDEO La C-16 continua tallada al trànsit per una esllavissada a Guardiola de Berguedà. Els treballs poden allargar-se tota la nit https://t.co/3vQgW7qk5q pic.twitter.com/y3y7tQL7uH — NacióBerguedà (@NacioBergueda) 14 de maig de 2018

Imatges de l'esllavissada de pedres a la C-16 Guardiola de Berguedà. Cap vehicle atrapat. Manteniment de carreteres activat. #bomberscat a lloc pic.twitter.com/aVYoJtedTN — Bombers (@bomberscat) 14 de maig de 2018

Les màquines treballen per intentar treure les pedres i la terra que han caigut aquesta tarda al mig de la calçada de la C-16.#Esllavissada @324cat pic.twitter.com/0Cf9feAP5k — Rosa Talamàs (@rosatalamas) 14 de maig de 2018

Bombers i operaris han treballat durant tota la nit. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Les pedres que han caigut han ocupat completament la calçada de la C-16. L'esllavissada ha obligat els Mossos d'Esquadra a tallar la via i desviar el trànsit. Els turismes han estat desviats per la carretera de Sant Corneli, mentre que s'ha optat per fer passar els camions i autocars per la Collada de Toses o N-260. Els Bombers han activitat aquest dilluns a la tarda tres dotacions del cos, i un equip de geòlegs també s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per tal de realitzar tasques de sanejament del talús afectat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)