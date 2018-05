​El terapeuta de Sabadell condemnat per abusos deia a les pacients que estava en contacte amb Déu

El terapeuta de Sabadell Francisco F. C., condemnat a 23 anys de presó per quatre delictes d'abusos sexuals , va crear una "deriva sectària de tipus pseudoterapèutica" per exercir control i influx sobre les seves víctimes, davant les quals afirmava estar en contacte amb Déu o es considerava Jesucrist.Segons l'informe psicològic pericial a què ha tingut accés Europa Press, el suposat expert en teràpies naturals va realitzar maniobres tendents a alterar l'autoritat i aïllar a les seves víctimes dels seus entorns previs desacreditant als seus familiars i amics, i presentant-se com "guia" espiritual per cometre els abusos, consistents en tocaments, que denominava massatges energètics, i, en alguns casos, masturbacions, fel·lacions o penetracions."Un cop acceptat que som éssers de llum originals i que els nusos dels altres no ens pertanyen, tindrem la possibilitat de començar la desprogramació", els deia el terapeuta, segons el testimoni de quatre de les seves víctimes recollit en l'informe elaborat pel psicòleg expert en sectes Miguel Perlado.L'home també creava un estat de dependència en les seves víctimes, els induïa emocions intenses i activava la seva por, culpa i ansietat dient-los que si no volien obeir moririen "espiritualment", que acabarien malament psicològicament o que la seva casa o família es veurien afectats.Una dona de la qual va abusar sexualment entenia que l'home estava obsessionat amb ella perquè "li deia que ell era Jesús i ella Maria Magdalena, que eren dues ànimes del passat que havien vingut a il·luminar el present i que junts podrien canviar el món", segons també detalla la sentència condemnatòria de l'Audiència Provincial de Barcelona.Una altra estratègia utilitzada pel terapeuta de Sabadell per sotmetre a les seves víctimes era denigrar el pensament crític afirmant que el cervell suposava una interferència als avenços terapèutics que feia i ho identificava amb el "dimoni", mentre que l'ànima estava relacionada amb Déu, segons detallen l'informe i la sentència.També es presentava fraudulentament com a professional, deia "veterinaris" als metges i distorsionava dades per enaltir la seva figura davant les víctimes explicant falsedats com que havia fet un estudi als Estats Units, que havia estat en un temple del Tibet o que havia estat sergent.Va arribar a imposar un control del llenguatge per fer-ho "comprensible tan sols per als adeptes i amb aparença de profunditat", ja supervisar la dieta, la roba i les relacions sentimentals d'almenys dues de les seves víctimes, a les quals va obligar a separar-se de les seves respectives parelles ja ajuntar-se.Quan alguna de les seves víctimes es resistia a acceptar els abusos reaccionava agressivament i amb violència verbal cridant coses com que la culpa era del "seu puto cap" o els denigrava davant el grup assistent a la consulta.Com a resultat d'això, l'informe assenyala que tres de les seves víctimes van patir estrès posttraumàtic vinculat a "a l'experiència d'abús verbal, emocional, espiritual i sexual", i que una quarta va patir una reacció d'estrès agut puntual i limitada en el temps.

