Millo obre la porta a mantenir el 155 si es nomena com a consellers polítics a la presó

Enric Millo ha assegurat avui que el viatge de Quim Torra a Berlín per reunir-se amb Puigdemont és "una mala manera de començar. Torra té una oportunitat d'ajudar a fer el millor per sortir del bloqueig, hi ha voluntat de restaurar la normalitat per part del govern espanyol i la seva primera decisió és anar a Alemanya a veure a aquell a qui anomena el president de veritat". "És un missatge que no tranquil·litza gens. I espero que s'ho pagui de la seva butxaca", ha advertit.En declaracions a La nit a 8tv, el delegat del govern espanyol a Catalunya ha obert la porta a mantenir el 155 si es nomena com a consellers líders a la presó: "L'advocacia de l'Estat hauria d'estudiar-ho, i veure si està dins la legalitat o no. I des del punt de vista funcional, persones privades de llibertat o fugides no poden exercir de consellers. No crec que a un govern li convingui això."També sobre el 155, Millo ha assegurat que "el govern garanteix que la llei es complirà a Catalunya i que ningú farà una il.legalitat perquè si ho fa estarem en el mateix supòsit. Hem de tenir una trobada amb els qui van donar suport a les mesures, valorar el que ha dit Torra i veure quins plantejaments de futur cal fer."Millo ha afirmat que "el govern espanyol sempre compleix la llei, i això vol dir respectar l'acord que surt del Senat, i és el que farem. Si algú vol que s'incompleixi, que ho digui. Reactivar-lo només serà possible si hi ha un nou incompliment. Si passa, el govern ja ho farà." També ha advertit que les mesures de control de despesa i tresoreria només desapareixeran quan el Ministeri ho consideri oportú.Sobre el fet que hi hagi polítics a la presó ha admès que "humanament és colpidor, perquè ens coneixíem tots. Humanament no és gens agradable, penses en la seva família, en ells...Però quan van decidir actuar fora de la llei sabien que assumien aquest risc. Eren majors d'edat." "Si un és valent per fer tot això, també ha de ser valent per assumir-ne les conseqüències."

