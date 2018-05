El Barça demana explicacions als tribunals per la persecució del groc a la final de Copa

El Barça ha anunciat aquest dilluns que emprendrà accions legals per reclamar una resposta a la delegació del govern espanyol a Madrid i a la Federació Espanyola de Futbol pel decomís de samarretes grogues a la final de Copa del passat 21 d'abril.Així ho ha anunciat el portaveu Josep Vives després que el club no hagi rebut resposta a la carta que va enviar demanant explicacions per l'actuació de la policia espanyol al Wanda Metropolitano. "El club ja no és marca més terminis. Exigirem la resposta als tribunals", ha dit Vives.

