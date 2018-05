Torra: «La llibertat de Catalunya us l'heu guanyat vosaltres. No hi renuncieu mai»

La llibertat de Catalunya us l'heu guanyat vosaltres. No hi renuncieu mai, defenseu-la tal i com l'heu defensat, pacíficament i radicalment. Per Catalunya i per la vida. Moltes gràcies per la confiança. Abraçades. — QuimTorraPla (@QuimTorraiPla) May 14, 2018

Quim Torra ha afirmat aquest dilluns a través de Twitter que la llibertat de la Catalunya l'ha "guanyat" la ciutadania i ha convidat a defensar-la "pacíficament i radicalment". A través de la popular xarxa social, el 131è president de la Generalitat ha escrit: "La llibertat de Catalunya us l'heu guanyat vosaltres. No hi renuncieu mai, defenseu-la tal i com l'heu defensat, pacíficament i radicalment. Per Catalunya i per la vida. Moltes gràcies per la confiança. Abraçades".Torra ho ha difós hores després d'aconseguir la confiança de la majoria simple del Parlament per ser investit president, i hores després també d'haver anunciat que aquest dimarts viatjarà a Berlín per reunir-se amb Carles Puigdemont.

