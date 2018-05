La Cambra de Comerç espanyola insta el nou govern a «respectar l'ordre constitucional»

El president de la Cambra de Comerç d'Espanya, Josep Lluís Bonet, ha afirmat que és "molt important" que el futur Govern presidit per Quim Torra "respecti l'ordre constitucional, estatutari i la llei" i que "faci un esforç de diàleg".El també president de Freixenet i Fira de Barcelona ha assegurat que "respecta" la investidura de Torra encara que estigui a "les antípodes del seu pensament polític". En una atenció als mitjans aquest dilluns abans de pronunciar una conferència en una trobada del Cercle Financer, Bonet ha defensat que el 155 "no té perquè actuar" un cop es formi Govern però ha avisat que serà "inevitable" si l'executiu català passa de la "retòrica" als "fets contraris a l'ordre constitucional".Bonet també ha dit que cal "respectar" el futur Govern perquè les eleccions del 21 de desembre van ser legítimes -a diferència de l'1 d'octubre, segons ha remarcat- però que el Govern deixarà de ser legítim en el moment en què es desviï de la legalitat."Per a això està el 155", ha dit Bonet, que ha refermat que la intervenció de la Generalitat es va fer correctament. D'altra banda, el president de la Cambra de Comerç d'Espanya ha insistit que cal respectar les "normes de joc que tenim" i cal intentar "arribar entre tots a la concòrdia" i al "consens" per "evitar la fractura i l'enfrontament de la societat catalana" i "tornar a treballar junts".

