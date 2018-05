El Govern de Torra pren cos amb saba nova i una lleugera flaire de restitució

El Govern de Quim Torra - President de la Generalitat: Quim Torra

- Vicepresidència i Economia: Pere Aragonès

- Presidència: Jordi Turull

- Empresa i portaveu: Elsa Artadi

- Exteriors: per definir

- Governació i Política Digital: Jordi Puigneró

- Ensenyament: Josep Bargalló

- Salut: Joan Ignasi Elena o David Elvira

- Interior: Miquel Buch

- Territori i Sostenibilitat: Josep Rull

- Cultura: Lluís Puig

- Justícia: Ester Capella

- Treball, Afers Socials i Famílies: Chakir el Homrani

- Agricultura: Teresa Jordà

Pere Aragonès. Foto: Adrià Costa

Elsa Artadi, durant el ple del Parlament Foto: Adrià Costa

Jordi Turull, el dia abans d'entrar a la presó Foto: Adrià Costa

Jordi Puigneró, secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital Foto: Adrià Costa

Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar i president de l'ACM, a La Garriga Foto: Junts per Catalunya

Josep Rull Foto: Adrià Costa

El conseller de Cultura, Lluís Puig Foto: ACN

Ester Capella i Carles Mundó, en una imatge del setembre del 2017 Foto: ACN

Chakir El Homrani, durant la seva intervenció Foto: ERC

Teresa Jordà Foto: Adrià Costa

Quim Torra ja és president electe de la Generalitat i, al llarg dels propers dies, la principal tasca que haurà d'afrontar serà nomenar els consellers. D'aquesta i d'altres qüestions en parlarà a Berlín amb Carles Puigdemont , al costat del qual oferirà una roda de premsa a partir de dimarts a les quatre de la tarda. Torra s'envoltarà de dirigents de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC en un executiu que haurà de revertir el 155, afrontar la situació d'exili i presó de bona part de la cúpula del procés i gestionar el dia a dia de l'administració amb l'amenaça latent d'un Estat que no dubtarà a aplicar mesures coercitives si es concreten passos palpables cap a la República o el procés constituent.Amb les novetats avançades perdurant aquesta tarda, així queda la llista d'integrants de l'executiu, que prendrà possessió en els propers dies:El nou home fort d'ERC assumirà la vicepresidència i la conselleria d'Economia que liderava Oriol Junqueras -ara empresonat- en l'anterior legislatura. Tindrà la responsabilitat d'elaborar de quadrar els números i d'elaborar els pressupostos, pels quals haurà de negociar amb la CUP i, si cal, explorar aliances més àmplies. Assumirà el principal pes polític dels republicans en l'executiu de Torra.La mà dreta de Puigdemont en campanya i al grup parlamentari assumirà la conselleria d'Empresa i Coneixement i exercirà com a portaveu del Govern. Coneix bé l'administració: va ser alt càrrec amb Andreu Mas-Colell a Economia i, amb el president a l'exili, va ocupar la direcció general de Coordinació Interdepartamental. Liderarà el sector de Junts per Catalunya (JxCat) dins de l'executiu. En el moment en què Jordi Turull sigui suspès per la justícia espanyola, podria moure's a Presidència.El conseller de la Presidència, empresonat a Estremera, tornarà a ser nomenat malgrat la situació judicial. Quadra amb la idea de restitució que JxCat va defensar aferrissadament en campanya -especialment en el cas de Puigdemont, finalment descartat com a president efectiu per la situació d'exili- i suposa un gest simbòlic. És probable que el nomenament topi amb el govern espanyol, que és qui ha de publicar oficialment el llistat de noms que proposi Torra per a l'executiu català.El relleu de Raül Romeva, empresonat a Estremera des del 25 de març -com Rull i Turull-, encara no està definit. Les fonts consultades perassenyalen que la responsabilitat recaurà en una dona. Les competències en memòria històrica, un dels eixos de l'acció de Romeva, passaran a la conselleria de Justícia.L'actual secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital assumirà la conselleria de Governació, que s'endurà les competències en Política Digital. Puigdemont volia donar un impuls a aquest àmbit i, fins i tot, plantejava una conselleria específica. Puigneró és una de les incorporacions a la taula del consell executiu i serà un dels dirigents destacats del PDECat dins del Govern. Va ser regidor a Sant Cugat, cap de gabinet de Lluís Recoder i promotor de la plataforma interna a CDC pel no a la Constitució Europea. Governació perdrà una sèrie de competències respecte l'anterior legislatura: afers religiosos -va a Justícia-, habitatge -cap a Territori- i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC).Va ser conseller en cap amb el primer tripartit, que tenia de president Pasqual Maragall, i ara torna com a conseller d'Ensenyament. En la legislatura passada aquesta responsabilitat requeia en el PDECat, però el nou repartiment fa que se n'encarregui ERC. Els republicans sumen, d'aquesta manera, el 80% del pressupost social de l'executiu, fet que ha generat crítiques internes a la formació nacionalista, que volia situar Lluís Font en el càrrec.El futur integrant de la conselleria de Salut encara no està decidit, en part per les tensions internes. El perfil inicial escollit pel líder d'ERC era el de Joan Ignasi Elena , exdirigent del PSC molt ben connectat amb la cúpula republicana, però la pressió dels alts càrrecs de Salut i de l'Institut Català de la Salut (ICS) en favor de David Elvira han deixat el nomenament en stand by. David Elvira, director de l'ICS, no veu amb mals ulls la restitució temporal de Toni Comín, exiliat a Brussel·les. La resolució del cas ha estat tractada en reunions d'Oriol Junqueras amb dirigents d'ERC a Estremera.L'exalcalde de Premià de Mar i expresident de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) liderarà la conselleria d'Interior, una de les més sensibles de l'executiu. Haurà de retornar la normalitat institucional als Mossos d'Esquadra, un dels àmbits més afectats per l'aplicació del 155. Buch és un pes pesant del PDECat, des d'on lidera el corrent Moment Zero, crític amb la direcció que lidera Marta Pascal.El conseller de Territori serà restituït en el càrrec. Rull porta des del 23 de març empresonat a Estremera, com Josep Rull, i el seu nomenament és simbòlic en la mesura que pot ser ràpidament tombat pel govern espanyol o bé pel Tribunal Suprem. És un dels més ferms defensors de la restitució. En cas que no es pugui concretar el nomenament o bé que es vegi forçat a deixar pas, qui sona amb més força per succeir-lo és Damià Calvet, també dirigent del PDECat i que amb el pas dels mesos s'ha convertit en una de les peces claus de l'equip negociador de JxCat.El titular de Cultura, exiliat a Brussel·les des de finals d'octubre, també serà restituït en el càrrec. Les possibilitats que el seu nomenament no es pugui concretar són altes, de manera que ja hi ha en marxa una alternativa: Laura Borràs. L'exdirectora de la Institució de les Lletres Catalanes i diputada de JxCat s'ha guanyat un rol com a membre de la war room de Puigdemont - ella mateixa ho ha fet públic a Twitter - i ha participat en la cuina de les decisions de les últimes setmanes.Diputada al Congrés per ERC, Capella assumirà la cartera de Justícia que va deixar buida Carles Mundó. Una de les novetats de la legislatura és que incorporarà les competències en Afers Religiosos, a l'estil del funcionament del ministeri de Justícia a l'Estat, i en memòria històrica, que ara depenia d'Exteriors. En la legislatura passada, el màxim mèrit de la conselleria va ser aconseguir tancar la presó Model, una consecució llargament anunciada i mai del tot implementada.El diputat d'ERC, que va ser líder dels joves de la UGT i té una estreta vinculació amb aquest sindicat, assumirà un dels departaments socials clau del Govern amb el principal repte de desplegar la renda garantida de ciutadania, aprovada al Parlament durant la legislatura passada. Agafarà el relleu de Dolors Bassa, empresonada a Alcalá Meco, que també provenia del mateix sindicat.Diputada al Congrés, com Capella, Teresa Jordà agafarà les regnes d'Agricultura. Agafa el relleu de Meritxell Serret, exiliada a Brussel·les des de finals d'octubre. El seu nomenament, com el de la futura consellera de Justícia, va ser confirmat pel portaveu d'ERC a Madrid, Joan Tardà , fet que va generar algunes suspicàcies a JxCat.

