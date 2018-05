Mor Margot Kidder, la icònica actriu que va interpretar Lois Lane a Superman

L'actriu Margot Kidder, coneguda per interpretar a la periodista Lois Lane a les pel·lícules de Superman durant les dècades dels 70 i els 80, ha mort als 69 anys a Montana, als Estats Units. Així ho ha anunciat la Funerària Franzen-Davis de la localitat de Livingston. La icònica artista va morir a casa seva aquest diumenge.La causa de la mort no ha transcendit. Kidder, nascuda al Canadà, també va participar en la pel·lícula The Great Waldo Pepper i a la sèria de televisió infantil R.L. Stine's The Haunting Hour.

