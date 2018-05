El Consell d'Europa inclou l'1-O en el seu informe anual sobre drets humans

El secretari general del Consell d'Europa, l'exprimer ministre de Noruega Thorbjørn Jagland, recorda en l'informe anual fet públic aquest dilluns l'actuació de la policia espanyola durant el referèndum.En l'apartat "Conducta adequada de les autoritats durant esdeveniments públics', Jagland fa referència al referèndum a Catalunya i recull que el comissari pels Drets Humans Nils Muiznieks va enviar una carta al ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, per expressar-li la seva "preocupació" davant de "les acusacions d'un ús desproporcionat de la força" per part de la policia espanyola a Catalunya.En la missiva mencionada, que Muiznkieks va adreçar a Zoido el 4 d'octubre, el comissari afirmava que l'ús de la força contra la gent que volia votar va ser "desproporcionat" i "innecessari" i va reclamar-li una investigació "independent i efectiva" sobre l'actuació policial per impedir la celebració el referèndum. Dos dies després, Zoido va respondre al comissari que l'actuació policial va ser "prudent, apropiada i proporcionada amb l'objectiu d'assegurar el compliment de la llei i la protecció dels drets i llibertats de tots els ciutadans".Jagland va abordar l'actuació policial durant una reunió periòdica a porta tancada amb els representants permanents dels 47 estats membres a l'organització la setmana posterior a l'1-O. El 12 d'octubre, diputats de diferents partits i països de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa van fer una crida al "diàleg" i a la implicació de la comunitat internacional davant la situació política a Catalunya. En un debat celebrat a Estrasburg sota el títol "la necessitat d'una solució política per a la crisi a Catalunya", la majoria de diputats van condemnar la "repressió" policial l'1-O i van remarcar que la "violència" no és el camí.L'informe del secretari general també menciona, entre altres, les conclusions del cos anticorrupció del Consell d'Europa sobre Espanya, que situa la implementació de les recomanacions a l'Estat com "globalemnt insatisfactòria", i la mancança de lleis antidiscriminatòries.El president del Grup d'Estats Contra la Corrupció (GRECO) del Consell d'Europa, Marin Mrčela, va avisar fa pocs dies Espanya que si els estats no fan cas dels estàndards marcats per l'organisme hi ha un "risc" per la independència judicial. Segons el darrer informe del cos anticorrupció, l'estat espanyol no ha implementat del tot cap de les onze recomanacions fetes per l'organisme l'any 2013 per prevenir i fer front a la corrupció entre diputats, jutges o fiscals.El Consell d'Europa és una organització internacional formada per 47 estats i amb seu a Estrasburg. El seu objectiu principal és la defensa i protecció de la democràcia, l'Estat de Dret i els drets humans, en particular els civils i polítics. En l'informe anual, el secretari general recorda que els drets humans i la democràcia "depenen de les institucions que els donen forma". El document es basa en la tasca del Consell d'Europa a través de l'Assemblea Parlamentària, el Comissari pels Drets Humans o el Tribunal Europeu dels Drets Humans, entre altres.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)