La Fiscalia demanda Renfe per «discriminació» de persones amb discapacitat

La fiscalia de València ha interposat dues demandes contra entitats del Grup Renfe "en defensa dels drets dels usuaris amb discapacitat i mobilitat reduïda" amb motiu de la prestació del servei de transport ferroviari de rodalies de l'àrea metropolitana.Les demandes han estat interposades després de la tramitació de les diligències incoades amb motiu de la denúncia presentada per la Coordinadora espanyola de persones amb discapacitat física i orgànica (COCEMFE) del País Valencià, per incompliment de l'obligació legal, per part de les entitats prestadores, de garantir les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació.La Fiscalia ha informat que les demandes s'han interposat en l'exercici de la funció constitucional i legal del ministeri fiscal, de promoure l'acció de la justícia en defensa dels drets fonamentals i llibertats públiques de les persones amb discapacitat; així com dels drets dels consumidors i usuaris.

