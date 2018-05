La Casa Àsia de Barcelona es traslladarà pròximament. La institució deixarà les instal·lacions del recinte modernista de Sant Pau i situar-se a prop de la plaça de Glòries, a l'àmbit del [email protected] En concret, s'ubicarà a l'edifici que havia estat la seu de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT), al número 56 del carrer Bolívia, segons ha publicat La Vanguardia i han confirmat fonts de la Casa Àsia. D'aquesta manera busca superar la crisi que ha patit els darrers anys per la davallada d'ingressos i evitar ser desnonada.El trasllat es podria realitzar entre aquest juny i el juliol, però la Casa Àsia evita concretar cap data. Sí que especifica que la nova seu ha estat consensuada en el marc del consorci que governa la institució, i que formen el Ministeri d'Afers Exteriors, la Generalitat, i els ajuntaments de Barcelona i Madrid. A més, les citades fonts de l'organisme afegeixen que el lloguer serà "sensiblement inferior" al que hauria d'abonar al recinte històric de Sant Pau.La Casa Àsia es va fundar el 2001, i té un ordre de desallotjament perquè fa dos anys que no paga el lloguer a la Fundació Privada de Sant Pau. La institució es dedica a la promoció de la cultura i les relacions institucionals i econòmiques amb els països asiàtics, i ofereix diversos actes i activitats obertes al públic. També treballa en l'àmbit de les noves tecnologies i la innovació, i és per això que es buscava que la nova ubicació estigués en un dels pols de desenvolupament econòmic de la ciutat.

