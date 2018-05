De Gispert canta les quaranta a Espadaler

La @cupnacional dóna permís a @QuimTorraiPla x ser President. @Esquerra_ERC i @JuntsXCat ja li han fet el Govern i @KRLS li ha acotat els espais útils de Palau i convocat les properes eleccions. Fins i tot, li han repartit les Creus d Sant Jordi. Això sí q és sobirania compartida — Ramon Espadaler (@Ramon_Espadaler) 13 de maig de 2018

Espadaler, el teu twit és patètic. Ho fas per guanyar punts davant el PSOE ? Et creus graciós ? O simplement per dir alguna cosa? Per cert, algun dia t’en recordes dels presos polítics, antics companys teus? Per una cadira ets capaç de qualsevol bajanada .Quina pena! — Núria de Gispert. (@nuriadgc) 13 de maig de 2018

Ramón Espadaler, diputat del PSC, ha estat crític aquest dilluns amb la investidura de Quim Torra, que ha sortit del Parlament com a 131è president de la Generalitat . L'exsecretari general d'Unió, ha ironitzat sobre la "sobirania compartida" del nou cap de l'executiu, sobre el qual ha criticat que hagi rebut el "permís" de la CUP, s'ha trobat un Govern "fet" per JXCat i ERC i s'ha trobat els espais del Palau "acotats" i unes eleccions ja convocades.Si la piulada d'Espadaler ha estat contundent, l'esbroncada posterior de Núria de Gispert ha trencat tots els registres. L'expresidenta del Parlament, companya seva de partit a UDC, ha titllat el tuit de "patètic" i li ha preguntat si la publicació respon a una voluntat de "guanyar punts davant el PSOE". "Et creus graciós?", li ha etzibat.En la mateixa resposta, de Gispert ha criticat Espadaler i li ha qüestionat sobre si algun dia s'enrecorda dels "presos polítics, antics companys teus". "Per una cadira ets capaç de qualsevol bajanada. Quina pena", conclou.

