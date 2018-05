Els EUA inauguren l'ambaixada a Jerusalem enmig de protestes i desenes de palestins morts per foc israelià

Desenes de morts i centenars de ferits per foc israelià en les protestes a la Franja de Gaza en contra de la decisió de Donald Trump de traslladar l'ambaixada dels Estats Units de Tel Aviv a Jerusalem. La filla del president nord-americà, Ivanka Trump, i el seu marit, Jared Kushner, han format part de la comitiva que ha inaugurat la nova delegació dels EUA a Israel.Tot i que Donald Trump no ha assistit presencialment en l'acte, ha gravat un missatge que s'ha emès durant la cerimònia. "Israel és una nació sobirana per determinar la seva capital", ha dit el president nord-americà. Per la seva banda, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha afirmat que és un dia "gloriós" i que Trump "ha fet història".Des de Brussel·les, l'Alta Representant de la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, ha instat a les parts a actuar "amb major moderació" per evitar "que es perdin més vides". "Israel ha de respectar el dret a la protesta pacífica i el principi de proporcionalitat en l'ús de la força", recull Mogherini en un comunicat de l'Alta Representant.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha expressat aquest dilluns la "més ferma condemna a la massacre" de manifestants palestins que protestaven a Gaza contra l'establiment de l'ambaixada dels Estats Units a Jerusalem. "Ja van 41 assassinats inclosos 6 nens, prou!", ha dit en un tuit.A més, ha avançat que demanarà al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i a tots els grups parlamentaris al Congrés de Diputats que s'aturi la venda d'armes a l'estat d'Israel, com ha sol·licitat Amnistia Internacional

