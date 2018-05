Nous consellers: Artadi a Empresa, Puigneró a Governació i El Homrani a Afers Socials

Junts per Catalunya (JxCat) i ERC ultimen els serrells del nou executiu. Segons diverses fonts consultades per, Elsa Artadi liderarà la conselleria d'Empresa i tindrà la funció de portaveu del Govern, mentre que el departament de Governació l'assumirà Jordi Puigneró, actual secretari de Telecomunicacions, que es quedarà amb competències de Política Digital. Una de les novetats que volia introduir Carles Puigdemont abans de la seva renúncia era crear, precisament, una conselleria de Política Digital. Puigneró acumula experiència a l'executiu: ja va ser cap de gabinet del conseller Lluís Recoder, abans de liderar la plataforma "Euroconvergents pel no" en el debat sobre la Constitució europea. Chakir El Homrani, diputat d'ERC i amb trajectòria a la UGT, assumirà el departament de Treball, Afers Socials i Famílies.Aquests tres noms se sumen a les restitucions ja confirmades de Jordi Turull (Presidència), Josep Rull (Territori) i Lluís Puig (Cultura), malgrat que en el moment en què siguin suspesos -dos d'ells estan empresonats i el tercer és a l'exili- possiblement se'ls haurà de buscar un relleu. En el cas de Puig, el més probable és que sigui substituït per Laura Borràs, que forma part del cercle de confiança de Puigdemont. També seria probable que els relleus de Turull i Rull comportin l'entrada de més conselleres a l'executiu.En tot cas, els contactes entre Quim Torra, president electe, i les cúpules dels partits ja s'estan duent a terme aquesta mateixa tarda, poques hores després de la investidura al Parlament. No només s'hi tracten noms, sinó també competències: de Governació, per exemple, se'n desprendran Habitatge -que va a Territori-, l'Escola d'Administració Pública i Afers Religiosos. Aquest últim àmbit se'n va a Justícia, que estarà comandada per Ester Capella, actualment diputada d'ERC al Congrés.Un dels factors que ara mateix influeixen en el tancament de la composició del Govern és la necessitat de respectar la paritat, un compromís adquirit per Junts per Catalunya i ERC. "Ja ho vam fer malament amb la mesa del Parlament", detallen fonts dels partits que integraran el Govern, que també necessiten respectar els equilibris de poder entre formacions. Algunes carteres encara no tenen responsable, com la d'Exteriors, que probablement aniria a mans d'una dona.

