Una gran esllavissada obliga a tallar la C-16 a Guardiola de Berguedà

⚠⛔ Tallada la C-16 a Guardiola de Berguedà en ambdós sentits per #esllavissada @transitc16 — Trànsit (@transit) May 14, 2018

⚠️🚙TALLADA la C-16 a Guardiola de Berguedà per esllavissades .(foto: Enric Call) #equipviari pic.twitter.com/KPRVz0B31G — Equip Viari (@equipviari) May 14, 2018

Una esllavissada de roques ha obligat a tallar per complet la carretera C-16 a l'alçada de Guardiola de Berguedà aquest dilluns a la tarda. El despreniment s'ha produït a les 16:53 hores i, segons Trànsit, no ha quedat atrapat cap vehicle, de manera que no hi ha ferits.Les pedres que han caigut ocupen completament la calçada de la C-16. Els Mossos han tallat la via i desplacen el trànsit per una ruta alternativa. Els Bombers informen que han activat tres dotacions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)