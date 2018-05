Poden ser consellers els dirigents empresonats o a l'exili?

1. El Govern i els òrgans d’assistència i suport al Govern poden utilitzar, per al compliment de llurs funcions, xarxes de comunicacions o qualsevol altre mitjà telemàtic, sempre que s’hagin establert mecanismes que permetin garantir la identitat de les persones que emeten i reben les comunicacions i permetin garantir l’autenticitat dels missatges, les informacions i les manifestacions transmesos, tant verbalment com per escrit.



2. La comunicació de les decisions i els acords del Govern i la tramesa d’informació i documentació al Govern es poden fer per mitjans telemàtics, amb subjecció a les condicions que siguin fixades per reglament.