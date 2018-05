La resposta unionista a la retirada de la «rojigualda» de l'Ajuntament dels Pallaresos

La Bandera Negra onejava a l'Ajuntament dels Pallaresos en el lloc de l'espanyola Foto: CDR Pallaresos

La reacció dels unionistes a la retirada de la bandera espanyola de l'Ajuntament dels Pallaresos no s'ha fet esperar. Durant la matinada de dissabte, es va substituir la "rojigualda" per la"Bandera Negra" , la que recorda l'ensenya que van hissar els austriacistes el 1714. La resposta a aquesta acció, sense reivindicar per cap col·lectiu, ha estat gairebé immediata, ja que aquesta nit, una quinzena de persones l'ha despenjat i a més, ha pintat amb els colors de la bandera espanyola l'enorme llaç groc que hi ha les portes del consistori. També hi han escrit un "155", ben visible. Durant aquesta resposta, també es va retirar la bandera negra.Aquestes no han estat les úniques accions que han portat a terme en el municipi del Tarragonès. En un mur on hi havia les inscripcions "República ara! El poder és del poble" han pintat la bandera espanyola i el número "155". Aquesta reacció, segons han publicat a les xarxes , és obra de la Cruzada de los 300, Lagartos, Resistencia Alta Tabarnia i GAR5 El Penedés.Per altra banda, la bandera espanyola ja torna a onejar a l'Ajuntament dels Pallaresos. L'alcalde del municipi, Josep Nolla, ha explicat a, que no s'havia posat abans perquè la brigada municipal no treballava fins avui i els fets (la retirada) va tenir lloc la matinada de dissabte. El batlle també ha lamentat les pintades que han fet davant de l'ajuntament i també les que hi ha escampades pel poble.Nolla, diumenge a la nit, va emetre un BAN de l'Ajuntament en el qual exposava que se substituiria la bandera espanyola al més aviat possible i deixava clar que "ni aquest organisme ni el seu alcalde tenen res a veure" amb tot el que ha passat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)