Torra viatjarà demà dimarts a Berlín per reunir-se amb Puigdemont

El president electe de la Generalitat, Quim Torra, es desplaçarà demà cap a Berlín per reunir-se amb Carles Puigdemont, el seu antecessor en el càrrec i a qui ell mateix ha reconegut com a president legítim en tant que cessat pel 155. Serà la primera trobada entre els dos dirigents després que Torra hagi estat investit aquest dilluns al Parlament en segona votació gràcies als vots favorables de Junts per Catalunya (JxCat) i l'abstenció de la CUP.Torra i Puigdemont tenen previst fer una compareixença conjunta a les quatre de la tarda des de la capital alemanya. Una de les qüestions que les cúpules de JxCat i ERC estan abordant aquesta tarda és la formació de Govern, de manera que aquest assumpte també formarà part de la reunió entre els dos dirigents.

