Torrent comunica oficialment a Felip VI la investidura de Torra

El president del Parlament, Roger Torrent, ha comunicat oficialment al rei d’Espanya, Felip VI, i al Palau de la Zarzuela, seu de la monarquia espanyola, la investidura de Quim Torra com a president de la Generalitat de Catalunya.Torrent, opta així per fer-ho formalment per escrit i, com ja s’ha explicat aquest dilluns al matí, ha renunciat a demanar audiència al monarca per comunicar-li la votació del Parlament en persona com es fa habitualment. I és que el president del Parlament considera que la tradició va canviar en el moment que, en la legislatura passada, va canviar en negar-se Felip VI a rebre a l’aleshores presidenta Carme Forcadell.Però a més, Torrent al·lega que el tràmit no procedeix políticament perquè el monarca espanyol, com a cap d’Estat, "no s’ha solidaritzat encara amb les víctimes" de l’1-O i manté els termes que va expressar en el seu discurs fet el 3 d’octubre, i a més nega que a Espanya "existeixen presos polítics".

