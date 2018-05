La tancada antiracista exigeix al govern espanyol la derogació de la llei d'estrangeria

Tancada antiracista de Barcelona. Foto: Albert Alcaide

Després de reunir-se amb representants de l'Ajuntament de Barcelona i de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, membres de la tancada antiracista que ocupa l'antiga escola Massana de Barcelona des del 22 d'abril s'han reunit aquest dilluns amb el subdelegat del govern espanyol a Barcelona, Emilio Ablanedo. En la trobada s'han exposat les diverses reivindicacions que recull el col·lectiu com ara la derogació de la llei d'estrangeria que, segons els portaveus de la tancada, genera ''tracte discriminatori i racista'' per part de la pròpia administració.Els representants de la tancada han demanat que mentre segueixi vigent la llei, cal que es compleixi el que estableix la norma pel que fa a cites prèvies i terminis burocràtics i administratius, ja que consideren que actualment s'estan ''vulnerant drets'' amb aquest marc normatiu.A banda de la reagrupació familiar, la desregularització sobrevinguda la formació d'immigrants per part de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, i la despenalització de la venda ambulant –propostes que ja han presentat a les altres administracions-, els immigrants i refugiats també han denunciat la situació que pateixen part dels menors no acompanyats que arriben a Catalunya sense documentació i per tant, sense poder acreditar la minoria d'edat que asseguren tenir.Ainhoa Dujeivi ha assegurat que mentre s'allarga el tràmit de fer aquestes proves, els menors no acompanyats poden acabar en un centre d'internament d'estrangers i, per tant, ser expulsat del país. Recorda, en canvi, que la llei fixa que la responsabilitat, en aquests casos "de dubte", la DGAIA s'ha de fer càrrec d'aquests joves en centres d'acollida fins que l'edat sigui acreditada.

