La Patum forma a bars, comparses i entitats per detectar agressions sexistes

Una Patum més participada, amb més actes paral·lels i més compromesa políticament. Però també una Patum amb més igualtat i sense agressions sexistes.L'Ajuntament de Berga ha format als integrants de les comparses, a les entitats berguedanes i als responsables dels bars per ajudar-los a detectar agressions de caràcter sexista durant el desenvolupament de la festa. "No tenim constància del fet que hagi passat, però podem pensar que passa i que la gent no ho denuncia", ha explicat el regidor d'Igualtat, Ivan Sànchez.La regidora de Patum, Cultura i Joventut, Mònica Garcia, ha recordat que Berga va implementar fa uns mesos la campanya "Vull la Nit", que de cara a Corpus ha decidit traslladar a la seva festa grossa, la Patum. La festa comptarà amb un punt d'informació fix a la plaça Viladomat, durant les nits de dimecres a diumenge. En aquest punt, diversos professionals hi portaran a terme accions per sensibilitzar també als joves sobre els perills del consum de l'alcohol i drogues.Ivan Sànchez ha ressaltat que la campanya "Vull la Nit" va néixer del treball conjunt de les regidories d'Igualtat i Joventut. "Per sensibilitzar i combatre qualsevol actitud masclista o sexista en l'entorn de l'oci nocturn de la ciutat", ha dit. Ara, una vegada la campanya ha funcionat positivament en diferents festes com el Carnestoltes, s'activarà també durant la Patum 2018, la festa de Berga per excel·lència. "Malauradament no podíem estar absents de la Patum, dic malauradament, perquè tan de bo aquesta campanya no fos necessària", ha defensat Sànchez.El regidor ha apuntat que "parlant d'aquesta iniciativa amb persones de Berga, ens comenten que per Patum no ha passat mai res". De fet, ha assenyalat que gairebé no hi ha registrades denúncies. Si bé ha destacat que, davant d'això, "podem ser de bona fe i pensar que a la Patum no ha passat mai res, com indicaria la falta de denúncies, o podem pensar que a la gent a qui li passen agressions o que es troba amb actituds sexistes, malauradament no ho denuncia".Amb la voluntat de donar eines de detecció als participants de la festa i per facilitar que no es dubti a l'hora de denunciar, l'Ajuntament de Berga ha començat a implementar la campanya "Vull la nit" a la Patum abans fins i tot que petin els primers fuets. Ho ha fet amb accions formatives dirigides als bars, a les entitats que durant divendres i dissabte de Patum estaran a les barres dels concerts, i als integrants de les comparses patumaires."Nosaltres creiem que els membres de les comparses s'havien de formar, perquè són persones que es passen moltes hores no només a la plaça, sinó pels carrers de Berga, i poden ser part activa d'aquesta detecció d'actituds masclistes i sexistes", ha afirmat Ivan Sànchez. La valoració que fa el consistori de les sessions de formació, que s'han fet en grups petits d'unes quinze persones, és positiva. "Un cop que han fet la formació s'han adonat que hi ha coses que són agressions sexistes, encara que fins ara no ho veiessin com a tal", ha comentat Sànchez. "El que hem d'aconseguir és que totes aquestes actituds que passen desapercebudes es considerin com el que són, agressions", ha afegit."El que han fet les comparses i entitats van ser dues sessions de quatre hores cadascuna amb la col·laboració d'una entitat especialitzada que es diu Noctàmbula, i no gens teòrica, sinó fomentant la participació dels assistents, perquè pogués ser una formació interactiva", ha assenyalat Mònica Garcia.Mònica Garcia ha apuntat també que fins ara hi havia el problema que "no hi havia eines" per denunciar certes actituds. "Tots sabem que hi ha actituds a plaça que no són acceptables, i el punt lila donarà eines per visibilitzar-les i evitar-les", ha ressaltat Mònica Garcia.El punt lila estarà obert tots els dies de Patum fins a altes hores de la matinada, i en moments determinats se li sumaran també accions de prevenció de primers consums de drogues i alcohol. Això es farà a través de les entitats Som Nit, que depèn de Creu Roja, i del col·lectiu Energy Control. "En aquests espais hi haurà informació i anàlisi de substàncies, i per tant qui vulgui podrà fer un control per saber què exactament té a les mans", ha dit Mònica Garcia. Al concert de Patum de dissabte s'hi afegirà també una barra de còctels sense alcohol, en la línia de fomentar un consum de substàncies tòxiques i alcohol menys abusiu.Els horaris del punt lila de Patum seran dimecres 30 de maig de 8 del vespre a 4 de la matinada, dijous de Corpus de 9 del vespre a 4 de la matinada, divendres 1 de juny de 9 del vespre a 4 de la matinada, dissabte 2 de juny de 9 del vespre a 5 de la matinada, i diumenge 3 de juny de 9 del vespre a 2 de la matinada.Garcia ha explicat que les àrees de Joventut de l'Ajuntament de Berga i del Consell Comarcal del Berguedà s'han posat d'acord per coordinar la tasca de prevenció del consum excessiu d'alcohol. De manera que les accions estan cofinançades. El pressupost per cada campanya de prevenció que es desenvoluparà és d'uns 5.000 euros, incloent-hi les despeses específiques de les accions de "Vull la Nit" durant la Patum, el cost de les quals també s'enfila a aquesta xifra.El 2017 la festa ja va incorporar un pla pilot, de la mà de l'Oficina Jove del Berguedà, a partir del qual tres parelles mixtes d'informadors oferien informació als joves. No obstant això, segons la regidora Garcia, es va veure que el model d'informació en itinerància pels carrers de Berga no s'adaptava prou bé a les característiques del Corpus berguedà. "Aquí Berga l'entitat que ho va dur a terme va considerar que el consum era molt més programat del que acostumen a tractar en el cas d'un botellón, van valorar que no hi havia els factors de risc que ells acostumaven a avaluar. Perquè la majoria d'adolescents tenien ja una planificació quant a la beguda per Patum, molts havien anat amb els pares a comprar la barreja, i la majoria d'establiments complien amb la llei i no venien a menors", ha matisat Garcia.La Patum de 2018 arrenca el proper 30 de maig i compta amb un pressupost de més de 300.000 euros.

